Hombre muere repentinamente al volante

Al ver que Eladio, de 61 años, de la comunidad de Loma de San Rafael, no respondía solicitó ayuda al sistema de emergencias.

al parecer el hombre estaba enfermo.

Minutos después de la 1:00 de la tarde de ayer

su vehículo en San Francisco del Rincón;Fue sobre ela la altura de lade este municipio que quedó estacionado el vehículo tras su fallecimiento.Se dijo que al ir circulando en su vehículo de repente perdió el conocimiento, la mujer que lo acompañaba le hablaba pero ya no respondía por lo que intentó mover el volante para orillar el auto y no causar algún accidente.Se presume que regresaban de consulta médica cuando ocurrió el percance, pues, atendiendo el reporte se trasladó una unidad de Protección Civil así como la ambulancia de Cruz Roja Mexicana y tránsito municipal, pues en un inició se dijo se trataba de un choque contra objeto fijo.A su llegada, autoridades se entrevistaron con la mujer que se identificó como familiar del conductor, mismo que fue valorado por el personal de socorro quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.Por su parte personal de Tránsito se encargó de acordonar el lugar al menos el carril de alta donde quedó estacionado el vehículo tipo sedán Pontiac, color arena y se dio aviso a las autoridades correspondientes.Más tarde, arribaron agentes Ministeriales para realizar las investigaciones respecto al hecho, al igual que el médico legista para determinar las posibles causa de muerte.SE ENCARGAN DEL CUERPOAl lugar también llegaron familiares del fallecido, quienes permanecieron en el lugar de los hechos y quedaron a cargo del cuerpo.Oficiales permanecieron en el lugar hasta que el cuerpo y el vehículo fueron retirados del lugar para poder re abrir la circulación nuevamente.