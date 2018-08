, tiempo destinado para agotar las investigaciones encaminadas a una sentencia condenatoria por elAyer en la sala 6 de Oralidad el juez de control los vinculó a proceso penal y les dictó prisión preventiva por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.Durante la hora que duró la audiencia los imputados se mostraron nerviosos y poco participativos frente al juez de control, que explicó los términos jurídicos de manera en que los presentes entendieran el proceso.El defensor de oficio de ambos fue el primero en presentar cinco testimonios de familiares y de una amiga de Juan Adrián, con quien iría a un baile la noche del crimen.

Foto: Staff AM.

Esta declaración también fue expuesta por familiares de Juan Adrián, dijeron que en el momento de los disparos el hombre se encontraba arreglándose para salir.Otros testigos a favor de José Guadalupe aseguraron que la hermana de Juan les avisó que había sido detenido de forma arbitraria por policías dentro de su casa.Con ello, la defensa pretendió comprobar que sus clientes no habían sido detenidos legalmente.Posteriormente tomó la palabra el representante del Ministerio Público y pidió al juez no tomar en cuenta los testimonios de la defensa, porque el día que se entrevistaron con la mamá de Juan Adrián ella mencionó a quienes estaban en el lugar de la detención, pero no señaló a la joven que declaró que esperaba para salir a bailar con él.Además, se confirmó que los policías municipales hicieron la detención legalmente en la vía pública, en el cruce de las calles Manuela Bustamante y Sofía Álvarez.Los testigos más importantes que presentó el Ministerio Público fueron un vecino y Fernando, quien recibió un disparo en la pantorrilla.Esa noche ambos señalaron a José y a Juan Adrián como los autores de los balazos que hirieron a Fernando y mataron a María de la Luz.La noche del sábado 28 de julio Fernando caminaba por la calle Ernestina Garfias con dirección a María Conesa, en la colonia Los Olivos.Según se dijo en la audiencia, el hombre conoce a los imputados porque su hijo tiene problemas con ellos desde hace tiempo.Fernando encontró a Juan Adrián y a José Guadalupe y éste le pidió que se detuviera, pero no hizo caso y siguió su camino al ver que llevaba una pistola.En ese momento se escucharon detonaciones y Fernando resultó lesionado en una pantorrilla; aun así corrió a su casa para resguardarse.este último terminó con su vida.Vecinos salieron a la calle y pidieron ayuda.Una ambulancia trasladó a Fernando y a Luz María al Hospital General, donde horas más tarde la adolescente murió. Testigos informaron a policías las características de los responsables de los balazos y detuvieron a José Guadalupe y a Juan Adrián.Notas relacionadas: