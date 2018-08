Lo asesinan con un arma blanca en el pecho en su propia casa

“Era como normal ver salir a alguien de ahí, ya cuando una persona pasó dijo que estaba herido el que vivía ahí”, contó un testigo.



“Según esa casa nadie vivía, yo cuando pasaba estaba sola, pero no me di cuenta quién era el joven ”, comentó una vecina.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre fuecon unEl suceso ocurrió a las 6:30 de la tarde de ayer en una vivienda dese encontraba en su casa cuando varios hombres entraron y comenzaron a discutir.Vecinos aseguraron en el lugar se percataron de varias personas que salieron de la casa, pero no les pareció sospechoso.La víctima resultó con heridas de arma blanca al parecer con machete en la parte del tórax, pero esto no lo confirmó las autoridades.Testigos al ver en el piso a Juan Antonio, de inmediato llamaron al número de emergencia 911 y a sus familiares.Oficiales de la Policía Municipal arribaron al domicilio y pidieron una ambulancia para corroborar los signos vitales de la víctima y acordonaron la zona.Paramédicos de la Cruz Roja llegaron a la casa pero solo confirmaron queFamiliares le brindaron información a los preventivos, pero algunos comenzaban a llorar, pues no creían lo que acababa de suceder.Una hora después, agentes ministeriales y peritos de la Procuraduría de Justicia iniciaron las indagatorias correspondientes y anexarlas a una carpeta de investigación. Además levantar indicios que ayuden a esclarecer el crimen.Posteriormente personal de Servicio Médico Forense (Semefo) llegó al lugar para levantar el cuerpo de Juan Antonio y trasladarlo al anfiteatro para la necropsia de ley y así determinar la causa de muerte.