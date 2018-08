“Honda produce en esa planta 15 mil autos al mes, poco más de 12 mil van al mercado de exportación y 2,400 aproximadamente al mercado Nacional, también nos dicen que teniendo en cuenta que son una empresa global, responsable, tienen sus seguros contra contingencias y está haciendo frente y tomando el compromiso de mantener a sus 5 mil trabajadores haciendo otras labores de limpieza, de reacomodo, de capacitación”, señaló.



“En noviembre que retomen y se regularice continuarán, pero no van a despedir absolutamente a nadie, desde luego tendrá que haber un impacto económico aunque otras exportaciones están subiendo en el balance total de las exportaciones totales de Guanajuato pero esto se tendrá que ver hasta terminar agosto”, dijo.



“Estas medidas absurdas le pegan a todo el mundo no nada más a las pequeñas y medianas empresas, también grandes y al consumidor sobre todo, ya productores de Estados Unidos le han hecho esta queja al mismo Trump, le dicen no entremos en una guerra comercial, al final el que pierde es el consumidor”, dijo.

La planta de Honda en Celaya podría dejar de fabricar casi 100 mil automóviles durante los más de cuatro meses que tengan paro de labores.De acuerdo con datos de la armadora brindados el año pasado, la planta en Celaya producía hasta 720 unidades diarias entre los modelos Fit y la camioneta HR-V.La tarde del 28 de junio pasado, la planta que se ubica al sur de Celaya dejó de producir automóviles por la inundación que sufrió después del desborde de un canal que está en sus inmediaciones tras la crecida del Río Laja.Honda de México informó el martes que tiene contemplado reanudar la fabricación de sus modelos hasta mediados de noviembre por lo que serían al menos 140 días de paro de labores.Ante esto, la armadora japonesa dejaría de producir casi 60 mil automóviles del modelo Fit que se exporta a Norteamérica, Sudamérica y se queda en el mercado local, y alrededor de 40 mil camionetas HR-V que se exportan a Europa, a países como Alemania e Inglaterra y países como Canadá y Corea.El año pasado Honda produjo 208 mil 857 vehículos incluyendo la producción de la planta de El Salto, Jalisco, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), una disminución de casi el 18% respecto a lo fabricado en 2016.Mientras que durante el primer semestre del año, Honda tuvo una producción total de 107 mil 144 vehículos.Esto representó una disminución del 2.6% con respecto al primer semestre del 2017 además de 5% menos en la exportación de unidades, situación que se podría agravar con los problemas de la planta en Celaya.Tan solo en junio, en Honda se fabricaron 13 mil 589 unidades, una disminución 21% respecto a junio del año pasado.Sin embargo Honda informó desde el mes pasado que dejará de dar detalles a la AMAI de cifras de producción, ventas y exportación al igual que otras armadoras establecidas en México, por lo que será difícil tener un parámetro en la disminución de su producción.Honda está tomando el compromiso de mantener a sus trabajadores y no despedir a nadie luego de las pérdidas que ocasionaron la fuertes lluvias en el municipio de Celaya en junio.Reubica a trabajadores en otras labores o en capacitación, aseguró Guillermo Romero Pacheco, director de Desarrollo Económico del Estado.Explicó que actualmente se está mandando algo del equipo dañado para arreglar y no tener mayores pérdidas.Explicó que aunque la administración estatal está a punto de concluir el compromiso de atender este tipo de situaciones y catástrofes, continúa hasta el último momento.Una guerra comercial como la que el actual presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, lleva a cabo al final no beneficia a nadie, aseguró el funcionario quien además pidió que ojalá se entienda como lo hizo ya la Unión Europea y empiece a meditarse la actualización del Tratado de Libre Comercio.