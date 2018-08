“Una de nuestras metas para el 2030, el cien por ciento de los materiales que se empleen serán orgánicos y de fuentes sostenibles”, refirió.



Las tiendas se ubican en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. “Estamos implementando programas de eficiencia eléctrica en las tiendas; en comparación con el año pasado llevamos 30% de ahorro en electricidad”, precisó Fuentes González.

Para el año 2020, la compañía H&M proyecta que el algodón que empleen sea orgánico.Esto forma parte de los proyectos sostenibles del corporativo, compartió Juan Carlos Fuentes González, showroom manager y coordinador del programa de sustentabilidad en México.El coordinador señaló que la empresa tiene metas ambiciosas en esta materia, la marca tiene más de diez años que comenzó a implementar estos temas, -señaló el directivo- tanto que ahora forman parte de la filosofía de la empresa.En este sentido, la entidad suma tres tiendas con Certificación LEED (Leadership in Energy & Enviromental Desing) por sus siglas en inglés. Este sistema conjunta normas encaminadas para los edificios sostenibles.Adicionalmente H&M cuenta con dos flotillas de camiones verdes que no usan combustible fósil sumando 7 unidades.En este tema explicó, dependen en gran medida de la infraestructura de las plazas comerciales en las que se ubican las tiendas. “Ahí entra nuestra responsabilidad de ir exigiendo que se amplíen estas facilidades”.Como parte de este trabajo, en el departamento de mercadotecnia los materiales de papelería que emplean los adquieren con proveedores que sean sustentables, actualmente el 40% de sus proveedores tienen este perfil.La sociedad de origen sueco ofrece al interior de las tiendas el programa de reciclaje de ropa Garment Collecting, campaña a nivel global.Este proyecto lo realizan en alianza con el grupo I:CO con plantas en Alemania y Los Ángeles, California son ellos quienes se encargan de reciclar.Como cliente detalló,El proceso cuenta con tres categorías, reaprovechar la ropa en buen estado para donación. Reutilizar las telas las piezas, aquí son cortadas en pedazos pequeños que se transforman en parte de colecciones de moda reciclada o paños de limpieza.Por último, reciclar; a partir de las donaciones se crean nuevas fibras textiles que son compradas por H&M.Lo que las sucursales recolectan se vende a la transformadora en un promedio de 30 centavos de dólar, esto es para la fundación H&M.3 Tiendas tiene en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey que implementan programas de eficiencia eléctrica.7 unidades suyas (camiones verdes) no usan combustible fósil.42 tiendas en México.69 países, su mercado.4,739 tiendas hay en el mundo.