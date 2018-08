5 cosas que NO debes hacer en un crucero

Un viaje en crucero suena irresistible: relajantes horas de descanso contemplando el océano, noches de esta e increíbles puertos por explorar. Sin embargo, existen pequeños errores que pueden arruinarte un poquito (o mucho) la experiencia del viaje. Algunos son cuestiones de sentido común, y otros son bastante peculiares. A continuación, enlistamos 5 cosas que no debes hacer a bordo de un crucero.



1. Llevar ropa de camuaje al Caribe Puedes llevar este tipo de ropa en tu maleta, o incluso usarla en el barco. Sin embargo, está estrictamente prohibido usarla en varios puertos donde la embarcación se detiene; por esta razón, es mucho más conveniente ahorrar espacio en las maletas al evitar estas prendas.



En Jamaica, Barbados, Granada y St. Kitts, destinos muy frecuentados por los cruceros, llevar camuaje es ilegal. Se trata de una medida de seguridad, para diferenciar la ropa del personal militar; de acuerdo con el sitio Cruiseline, en el pasado algunas personas han intentado hacerse pasar por militares para cometer delitos.



La restricción aplica para cualquier prenda de ropa, accesorios con estampados que se asemejen a la vestimenta militar e incluso los niños deben respetar la norma. Navieras como Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y Carnival, incluyen esta medida en sus recomendaciones para los cruceros que viajan por el Caribe.



2. Volar el mismo día en que el barco parte Si lo haces puedes ahorrar en hospedaje en el puerto de partida, pero también estás en riesgo de no alcanzar a embarcar si existe algún retraso con tu vuelo. Según el sitio U.S. News and World Report, los horarios de salida de los cruceros pueden ser inexibles y las navieras no suelen esperar por vuelos retrasados. Lo más recomendable es llegar un día antes.



3. Lanzar algo por la borda Parece algo obvio, pero sí hay personas que lanzan objetos al agua. Es una prohibición que no debe tomarse a la ligera, pues las consecuencias pueden ser estrictas. En junio de 2016, un hombre fue expulsado de un crucero de P & O por haber aventado una colilla de cigarro al agua; el barco lo abandonó en Bali, mientras él perdió el resto de sus vacaciones y tuvo que encargarse de su regreso a casa.



4. Decir que estás enfermo En un crucero, debes ser muy cuidadoso con hacer bromas sobre estar enfermo o decirle a otros viajeros que presentas síntomas de alguna enfermedad, por mínimos que sean. Si lo haces, podrías pasar parte de tus vacaciones en cuarentena, aunque no lo necesites. Las navieras pueden ser extremadamente precavidas cuando se trata de gérmenes, así que las visitas al doctor a bordo deben restringirse a situaciones que no puedas resolver por ti mismo.



5 No asistir a la plática de seguridad No sólo es recomendable asistir porque te ayuda a saber cómo actuar ante una emergencia. Si no asistes a esta actividad, que normalmente está programada para el primer día de viaje, podrías ser expulsado de la embarcación, indica Cruise Critic. En 2012, una pareja tuvo que abandonar un crucero de la empresa Seabourn tras negarse a participar en la plática de seguridad.



EXTRA: 6. Empacar tu pasaporte antes de embarcar Esto no provocará que te expulsen ni está prohibido, pero puede volver bastante tedioso tu primer día de crucero. Lo más probable es que, al registrarte, debas dejar tu maleta con las pertenencias de los otros viajeros, y para embarcar necesitas tener tu pasaporte a la mano. Por lo tanto, si guardas tu pasaporte con el resto de tu equipaje, tendrás que esperar hasta que encuentren tu maleta para que puedas subir al barco y relajarte. Cruise Critic aconseja llevar una mochila con artículos básicos que podrías necesitar antes de llegar a tu cabina.

