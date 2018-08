Esta es la posible explicación al triángulo de las Bermudas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Triángulo de las Bermudas es igual a misterio. La leyenda habla de innumerables desapariciones de barcos y aviones en esa parte del planeta. Y, aunque es cierto que algunas de ellas sí ocurrieron, otras muchas solo son mitos. Los investigadores afirman además que en ese lugar no se producen más desapariciones que en otras partes del planeta.¿Pero cuál es la causa de que algunos barcos y aviones hayan desaparecido allí? Aparentemente no hay un solo motivo, y cada desaparición puede ser por diferentes causas, que van desde errores humanos a actos de piratería (en el caso de los barcos) o a explosiones de bolsas de gas metano condensadas en el fondo marino.Ahora un equipo de la Universidad de Southamton propone otra teoría: lo que los anglosajones llaman rogue waves, olas gigantescas o monstruosas.Se trata de olas muy pronunciadas y altas que pueden medir hasta 30 metros de altura, y que surgen en el mar sin aviso alguno incluso en condiciones atmosféricas óptimas. No deben confundirse con tsunamis, que son provocados por movimientos terrestres.Hasta muy recientemente, la ciencia era reacia a admitir la existencia de este fenómeno. Se decía que la probabilidad de que se produjesen olas de semejante altura era tan baja que lo más probable es que apareciese una cada mil años. Sin embargo, en 1995 se dató oficialmente la existencia de este tipo de olas después de que una de ellas impactara a una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Después, en el año 2004, el proyecto MaxWave de la Agencia Espacial Europea encontró gracias a satélites, evidencias de que este raro hecho, aunque poco común, era más normal de lo que los cálculos estadísitcos eran capaces de indicar.Por eso, los investigaores de Southampton hicieron una simulación en la que enfrentaron a una réplica del USS Cyclops, un barco desaparecido en el triángulo en 1918, con una de estas olas. Y el resultado fue que el buque no sobrevivió. De hecho, los autores del estudio dicen que cuanto más grande es la nave, menos posibilidades tiene de esacapar a una ola gigante.