'Chicharito' Hernández 'explota' por comparaciones en Twitter

Que chingon!!! Yo tengo en la única Copa Oro que jugué:

Medalla de oro.

Campeón goleador.

Y MVP del torneo.



Dejen de estar comparando y apoyemos, disfrutemos y demos reconocimiento sin fregar a otros!!!



Felicidades a todos los medallistas y participantes!!!



VIVA MÉXICO! https://t.co/fHEOhbSCR1 — Chicharito Hernandez (@CH14_) August 4, 2018

Chicharito tienes más ganchos que una tintorería. Tranquilo no te enojes — VHugo (@ElHuggh) August 4, 2018

Neta sigues enganchándote Javier? como has cambiado, la humildad en ti quedo atrás. — Gustavo Medina (@gmedina6) August 4, 2018

No te claves Javier, eres mejor que eso. — Oscar Sanchez (@OscarSa04746758) August 4, 2018

Cuando Javier Hernández le dijo al periodista David Faitelson que en México era necesario que "imaginémos cosas chingonas", el futbolista mexicano seguramente no pensó que la frase se le iría en su contra después del Mundial de Rusia 2018.Finalmente, el futbolista había declarado que él creía que México podría salir campeón de la Copa del Mundo y no solamente quedar en la ronda de octavos de final, como había pasado desde 1994.Ahora, un usuario de Twitter cuyo sobrenombre es Mexico (su cuenta es @verdadesqduelen), citó una publicación de Nación 321 donde se explicaba que los atletas mexicanos en Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 sí hicieron cosas "chingonas"."¡Qué chingón! Yo tengo en la única Copa Oro que jugué: medalla de oro. Campeón goleador. Y MVP del torneo. Dejen de estar comparando y apoyemos, disfrutemos y demos reconocimiento sin fregar a otros!", fue la réplica de 'Chicharito'."¡Felicidades a todos los medallistas y participantes! ¡VIVA MÉXICO!", culminó.Y aunque Hernández no respondió precisamente enervado, hubo seguidores suyos que lo calificaron de soberbio o exagerado.