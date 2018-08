Club León jugará partido contra Tijuana como una final

2018-08-04 14:56:24 | ÓSCAR JIMÉNEZ

Walter González y Miguel Velázquez esperan que en el norte del país se culmine la seguidilla de derrotas de La Fiera, en la Liga MX

Los jugadores del Club León abandonan su hotel de concentración. Foto: Club León



Un inicio con tropezones ha significado pérdidas importantes en puntaje para la Fiera; en sus primeros dos duelos en liga, cayeron ante los equipos norteños, mientras que en la Copa Mx apenas sumaron esta semana ante Gallos. Ahora, con el reto por delante ante Tijuana en la jornada tres de Liga Mx, sus jugadores entienden la importancia del sumar.

"No empezamos bien con los primeros tres partidos, incluyendo el de la Copa MX, por lo que ahora nos estamos preparando bien para enfrentar este partido contra Tijuana. Las dificultades del campo son para los dos y dependerá de nosotros lo que podamos hacer".

"La presión siempre será mayor, por eso este día de mañana tenemos que ganar. Hablamos bastante sobre que recibimos cuatro goles y nosotros no los pudimos hacer. Ahora nos sentimos muy bien, y hay que esperar un rival complicado en Tijuana", dijo el delantero Wálter González.

Por su parte, Miguel Velázquez, que tendría oportunidad de sumar minutos, aseguró que cuando no se suma, la presión será explícita, por lo que es clave detener eso; "Siempre hay presión cuando los partidos no se ganan, pero en nuestro caso estamos comprometidos y vamos a hacer un gran partido"

"Lo jugaremos como una final y esperamos traer los tres puntos ya para sumar en este torneo", sentenció Velázquez.