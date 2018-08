Liliana Ibáñez solamente será gratificada por una medalla

2018-08-04 11:07:49 | REDACCIÓN

La nadadora celayense, quien fue la máxima medallista en Barranquilla 2018 con nueve metales, no recibirá premio siquiera por sus cinco oros

Liliana Ibáñez presume sus medallas tras competir en Barranquilla. Foto: Twitter @liliyaks



La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) solamente gratificará a Liliana Ibáñez por su medalla de plata en los 50 metros libres en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Así lo dio a conocer Valentín Yáñez, subdirector del deporte en la Conade, quien explicó que los premios para los medallistas no son acumulables.

"Son 50 mil pesos para el primer lugar, 30 mil para segundo lugar y 15 mil para el tercero. Ese dinero se entregará en cuanto regresemos", declaró el directivo entrevista con El Universal, en la cual agregó que a los entrenadores se les entrega 30 mil, 15 mil o siete mil pesos no acumulables según la medalla.

Liliana sumó en total nueve medallas; cinco de oro, una de plata y tres de bronce, pero como las preseas aúreas fueron en competencias de relevo, ella solamente recibirá premio por su presea de plata.

Esto porque, el premio por una medalla en relevo se divide en el número de competidores que la obtuvieron, aunque solamente entre aquellos que no obtuvieron antes un premio económico mayor.

En los Juegos de Veracruz 2014, la Conade sí permitía que los premios fueran acumulables. Empero, entonces los premios eran de seis mil, cuatro mil y tres mil pesos, razón por la que la multimedallista Nuria Diosdado solamente recibió 21 mil pesos.

México es también el país que mejores premios entrega para sus deportistas. Incluso Colombia, que fue la nación sede del evento, no daba un premio mayor de los 30 mil pesos mexicanos para sus deportistas.

En total, la delegación mexicana ganó 132 oros, 118 platas y 91 bronces (341 medallas). Fueron 106 deportistas los que consiguieron un oro.

