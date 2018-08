La actriz Blake Lively es más conocida por su papel en la serie 'Gossip Girl'

'The Shallows', 'The Age of Adeline', 'Savages', 'Green Lantern'

Blake Lively (segunda de izquierda a derecha) en un póster de 'Gossip Girl'./ Foto: Especial.

en su cuenta de Instagram deja ver una faceta poco conocida de ella

Spice Girls.

La esposa del también actor Ryan Reynolds compartió una imagen del año 1997



“Fingiendo ser otra persona... desde 1997 (Gracias @briamadrid por la foto de nosotros en el concierto de Spice Girls. Sorry -not sorry-, te engañé para que pensaras que era @emmaleebunton)”, escribió Lively junto a la imagen, que ya lleva más de 400 mil 'Me Gusta'.

Blake aparece con un vestido de tirantes color azul, un peinado de dos colitas y unos tenis con unas súper plataformas,

Emma Bunton, integrante de las Spice Girls./ Foto: Especial.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, que después le abrió las puertas en el mundo del cine, donde ha protagonizado en cintas como, entre otras.Pero recientemente, cuando alguna vez fue una 'integrante' de lascuando acudió al concierto de la agrupación de los 90 conformada por: Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Adams y Emma Bunton.como en aquella época usaban las Spice Girls, sobre todo, Emma Bunton.Los seguidores de la actriz no podían creer cómo lucía Lively en ese entonces, y también se sorprendieron con los altísimos zapatos.