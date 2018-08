La madre de Paul Walker revela detalles de la muerte de su hijo

“Estábamos conversando tranquilamente y él se dio cuenta que se había olvidado de que tenía un evento. Le llegó un mensaje y entonces dijo ‘¡Olvidé que ya tengo que estar en otro lado!’”, cuenta Cheryl.



“He recibido cartas de personas de todo el mundo quienes me dicen que Paul marcó una diferencia en sus vidas. Eso es una hermosa bendición. (Que) él jamás sea olvidado”, cuenta Cheryl en el documental.

La madre del actor, Paul Walker, reveló cinco años después información que hasta ahora era desconocida sobre cómo fue la última conversación que tuvo con su hijo horas antes de morir en ese fatídico accidente.Muchos de ellos son narrados en el nuevo documental 'I am Paul Walker' a estrenarse el 11 de agosto, en el que se exploró la vida del protagonista de 'Rápido y Furioso'.Según información de la revista People, Cheryl Walker dijo que la mañana de ese 30 de noviembre, desayunaba con su hijo mientras planeaban la compra de un árbol de navidad.El compromiso del que hablaba era un evento de beneficencia organizado por su fundación Reach Out Worldwide para el cual salió de inmediato aquella mañana, pero su madre y su hija no sabían que esa era la última vez que lo verían con vida.Walker acudió al evento donde estuvo durante varias horas y posteriormente se retiró acompañado por su amigo Roger Rodas.Cuando ambos hombres circulaban por una avenida, Rodas súbitamente perdió el control de auto y se impactó contra un árbol y un poste de luz, provocando que el auto estallara y ambos perdieran la vida.Reveló que cada 12 de septiembre, ella y su familia acuden a Huntington Beach, donde Walker disfrutaba surfear y arrojan girasoles para honrar su memoria.