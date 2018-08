Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una joven se hizo viral tras tomarse fotos con famosos alrededor del mundo y publicarlos en las redes sociales.Kylie Jenner"¿Los investiga o qué? jajaja, por casualidad no lo creo", es lo que comentan sus seguidores, a quienes confunde imagen tras imagen.SELENA GOMEZMarlen no solo tiene una foto con la cantante mexicoamericana, por lo menos ha tenido cuatro encuentros con la artista.Beau Casper Smart¡El ex de Jennifer Lopez! Nadie se salva de la lente de esta chica.Victoria JusticeLa chica no ha dado información personal, pero la actriz y ex estrella de Disney, Victoria Justice también forma parte del álbum de fotos de celebridades de Marlen.Miley CyrusOtro lugar donde se encuentra a los artistas es tras bastidores, donde se encontró a la intérprete de "Wrecking ball".Liam HemsworthCon el permiso de la anterior, Marlen se tomó una foto con el actor australiano y prometido de la cantante.Will SmithHasta la sonrisa del actor afroamericano ha estado en su perfil.Caitlyn JennerTambién con otra Jenner y nadie sabe cómo lo hace.Jared Leto¿La joven irá todos los días al aeropuerto?Paris HiltonEste es un día normal en la vida de Marlen.MEMESLos memes no se hicieron esperar, y ahora los internautas le hicieron un meme con Jesucristo.