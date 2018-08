Piden veracidad en serie de 'Cantinflas'

Mario Moreno del Moral pide a Televisa que, antes de realizar la serie anunciada sobre su abuelo, se acerquen con ellos y amigos para platicar sobre cómo era realmente el llamado Mimo de México.

El también actor indica que ha buscado acercamiento con Juan Osorio, productor responsable de llevar a puerto la historia biográfica.

La producción, aún sin fecha de inicio, está basada en entrevistas realizadas a Mario Moreno Ivanova, hijo de Cantiflas y padre de Moreno del Moral, así como por dos historiadores especializados.

“He tratado de acercame a Juan Osorio para tener una cita y no para exigir algo o trabajo, más bien lo que queremos es externarle nuestro apoyo y para que vayamos con la familia y algunos mejores amigos de mi abuelo, que siguen vivos, y así nutran la historia”, comenta Moreno del Moral.

Apunta la necesidad de estar en la toma de decisiones.

“Han dicho que si no puede ser Diego Luna (Rogue one, candidato de Osorio), sea Celedonio (el imitador) ¡y eso no puede ser!”, exclama.

La serie sobre Cantinflas estará conformada por 22 episodios, los derechos pertenecen a Televisa.

Osorio informó en su momento que se abordarán algunos temas desconocidos, como saber qué ocurrió instantes después de que la madre biológica de Moreno Ivanova, decidiera suicidarse.

“Se está rastreando todo sobre Cantinflas”, indicó.

Con primera misa. Tanto Mario Moreno del Moral como su hermana Abril están en contra de mover los restos de su abuelo como lo pretende Tita Marbez, viuda de su padre, fallecido el año pasado.

Marbez, heredera universal de los bienes del actor de El bolero de Raquel y Patrullero 777, dijo que los trasladará a otro nicho, junto con los de su ex pareja, este mismo mes.

“Puede tener todo lo legal, pero no tiene valores”, subraya Abril, “se está metiendo con valores sentimentales, podrá tener los papeles, pero no tiene el apellido”.

Informa que el 12 de agosto harán una misa en honor de su abuelo, por el 107 natalicio.

“No la hacíamos porque estaba mi papá, ahora nos corresponde a nosotros”, expresa Abril en entrevista.

Cantinflas murió el 20 de abril de 1993.