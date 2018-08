Alistan foro por la paz en León

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Representantes de los gobiernos Federal y Estatal electos, de la Universidad de Guanajuato, y de la sociedad civil organizada de León, realizaron una primera reunión con miras a preparar eldonde se escuchen todas las voces para la pacificación del País.Se trata de cerrar filas sociedad y gobierno para encontrar soluciones a la inseguridad y la violencia. Entre los temas específicos del foro estarán:La reunión privada duró dos horas y fue encabezada por el próximo Coordinador Estatal deEn representación deTambién asistieron las senadoras electas porY otros como el rector general de la Universidad de Guanajuato,El foro está previsto para 250 invitados de todo el estado (víctimas, organizaciones de mujeres, jóvenes, empresariales, sociales, periodistas, autoridades electas de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes públicos). La sede será el Campus León de la UG, en el espacio del Forum Cultural.“El objetivo es que sea amplio y abierto a toda la población, víctimas son las distintas capas sociales, pero en buena medida los jóvenes, todo el que tenga una aportación que considere puede ayudar a trazar una ruta de construcción de la paz, está coordialmente invitado”, anotó Mauricio Hernández.El representante deen Guanajuato explicó que la reunión en un salón de la Nueva Estancia fue el inicio de conformar un grupo coordinador del foro que sea representantivo. Las reuniones se mantendrán para aterrizar los temas en lo específico, la metodología y los invitados.“El compromiso de Andrés Manuel López Obrador es ir hacia ese encuentro por la pacificación del País por una ruta distinta a la que se ha explorado en los últimos años, él dice abrazos no balazos”, dijo.La senadora electa, Antares Vázquez, resaltó que resolver el problema es complejo y llevará tiempo.“No queremos simplificar que hacemos este foro y ya está la solución, lo asumimos como una construcción colectiva. No estamos hablando ya de eventos partidistas, no estamos ya en campaña política, no es confrontarnos unos con otros sino todo lo contrario, lo que nos une a todos es la paz”.Malú Mícher, también senadora electa por Morena, puntualizó que los resultados del foro se entregarán a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que el Presidente electo creará, y otras autoridades más.“Será un foro donde se escucharán las voces de todas las personas, a todas y a todos nos convoca este tema. No venimos a acusar, vamos a escuchar, sacarle una fotografía a la realidad para transformarla en soluciones con políticas públicas, es el llamado que ha hecho el Presidente electo”, agregó.Por último Ricardo Govela, de la Comisión Coordinadora de los Foros por la Paz, recordó que se realizarán en 18 ciudades y AMLO encabezará el primero este martes en Ciudad Juárez Tamaulipas.Del Gobierno Federal electo no se sabe todavía el funcionario del virtual gabinete que estaría en León.*Mauricio Hernández Núñez, próximo Coordinador Estatal del Gobierno Federal.*Las senadores electas por Morena, Martha Lucía Mícher Camarena y Antares Vázquez Alatorre.*Ricardo Govela Autrey, de la Comisión Coordinadora Nacional de los “Foros por la Paz”.*El próximo secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.*El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.*José Arturo Sánchez Castellanos: Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.*Luis Alberto Ramos: Presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL).*Rocío Naveja Oliva: Presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León.*David Herrerías Guerra: Red de Solidaridad La Olla, del polígono de Las Joyas.*Guadalupe Fernández Aguilera: Programa de Derechos Humanos de la Ibero León.*Fueron invitados representantes de organizaciones de mujeres y jóvenes, que no pudieron estar.