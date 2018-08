En peligro arbolado por daños de obras y malos cuidados 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los malos cuidados, la falta de un plan de mantenimiento al arbolado y los daños por obras de rehabilitación en vialidades de Irapuato, provocan las enfermedades y muerte de árboles, problemáticas constantes en las ciudades del Corredor Industrial.Así lo señaló Adrián Gutiérrez, ingeniero especialista en la restauración de árboles, originario de León, quien hizo un recorrido por segmentos del bulevar Díaz Ordaz para revisar las condiciones de los individuos que han sido dañados por las obras de rehabilitación del Tercer Cinturón.“Por lo que debemos de pugnar ahorita es por un plan y programa de cuidado del arbolado urbano, en donde la mira debe ser la restauración de lo escaso que tenemos, no tiene caso estar plantando nada más nuevos árboles, incluso en este bulevar se puede hacer un Corredor Verde, por la extensión del bulevar”, indicó.El especialista, quien ya ha trabajo en Irapuato y otros municipios de Guanajuato, incluso se pueden implementar proyectos como Micro Bosques en el Corredor Industrial, que permitirán tener una mayor cantidad de áreas verdes, que pueden generar mayor cantidad de oxígenos.El proyecto del Corredor Verde tiene como características que el 95% de los árboles fueron introducidos por el hombre, mientras que el Micro Bosque está conformado en un 95% por individuos que ya se encontraban ahí, que surgieron naturalmente.“Debemos trabajar mucho para ser sustentables en lo que ya tenemos, para hacer esta obra (rehabilitación del Tercer Cinturón Vial), a grandes rasgos, debe intervenirse el arbolado primero, dar las condiciones para que puedas transitar con las maquinas, estar monitoreando, porque hay que reparar inmediatamente el daño en el arbolado, en cuanto se da”, comentó.En el recorrido de AM con el especialista, se pudo obtener fotografías sobre el daño a las raíces y troncos de los árboles, que provocan la exposición de los individuos a enfermedades, hongos y baterías, lo que provoca que se sequen y tengan que ser retirados por las autoridades.“El problema es que no cuidan los árboles, luego vienen a visitarlos, los ven secos o enfermos y los cortan, el problema cuando los retiran es que no nos están generando el mismo oxígeno los árboles que siembran que los árboles que ya tenían años de vida”, explicó.El ingeniero leonés agregó que se requieren camellones más amplios para que los árboles puedan crecer, y en el caso de que se amplíen estos espacios en las vialidades, se tienen que sujetar los árboles que ya se encuentran en el lugar, pues de lo contrario, se caerán, al estar acostumbrados a crecer en espacios reducidos.Gutiérrez indicó que los cuidados, como la poda, que se les dan a los árboles en Irapuato no están adecuados, y se puede ver en el estado de los árboles que se encuentran en diferentes partes de la ciudad, no nada más en las zonas intervenidas para obras.