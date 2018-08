Piden habitantes del polígono Huizache al alcalde seguridad

"No sé si habrá visto la película de "Cantinflas" donde están los niños al campo, así están los nuestros", le dijo al alcalde, con referencia a la situación en que está la construcción.



Habitantes del polígono Huizache le pidieron al alcalde, Héctor López Santillana, seguridad, caminos, transporte y escuelas; ya que señalaron, es lo que más necesitan.Este lugar está integrado por varias comunidades, como El Capulín, Barbosa, Mesa de Ibarrilla y Cerro Alto, entre otras.Francisco Becerra, delegado de Mesa de Ibarrilla, agradeció en un evento, al presidente las ayudas que les han dado, pero mencionó que aún falta un preescolar, cocinas y apoyo para fomento al deporte.Señaló que los menores sufren porque no tienen donde estar. Aunque ya recibieron ayuda del gobierno y los habitantes se juntaron para sacar más recurso, siguen esperando que llegue más ayuda para terminarlo.Añadió que en El Capulín hay un comedor cayéndose, poniendo en riesgo a los asistentes y pidió, en materia de recreación, se les auxilie para seguir fomentando el béisbol entre los jóvenes.Mientras que María Reyna y Santiaga Macías, comentaron que a pesar de que López Santillana considera más bonita la vida del campo, no es así, porque hay muchos asaltos y las patrullas tardan en atender las llamadas.También mencionaron que el transporte tarda mucho en pasar y sólo hay servicio en temporada escolar.En el tema de la inseguridad, Lázaro Galván, otro vecino, reconoció que antes de llegar a sus colonias, en los caminos de terracería, son asaltados y que es mucho esfuerzo el que realizan para evitar que la violencia se adentre más.Aunque se dijo contento del apoyo que el gobierno les ha otorgado y que esta administración es con la mejor que han trabajado.María Isabel, de la comunidad Cerro Alto, agregó que por falta de camiones y de escuelas los jóvenes se ven obligados a interrumpir sus estudios hasta la secundaria, porque si deciden continuar, deben ir hasta la ciudad y estar todo el día fuera de su casa, porque en la comunidad no hay internet, ni transporte.También reveló que la prepa de su comunidad fue quemada en tres ocasiones y asaltada constantemente, hasta que el tinaco y la bomba de agua se llevaron los ladrones.Otro problemas que destacó, fue la falta de un centro de salud, porque el más accesible está en otra comunidad y tienen que caminar a pesar de cualquier situación.María Fabiola, habitante de la comunidad Huizache, solicitó se le apoye con una cocina porque para llevar a cabo esta tarea, tiene que salir de su hogar.Para concluir, Ramón Hernández, de El Capulín, reconoció que el gobierno sí les regala animales, pero ellos no tienen corral para resguardarlos.