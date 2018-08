Propone activista reglamento de tenencia responsable de mascotas en Mineral del Monte

Activistas en pro de los animales buscan elaborar un reglamento municipal de tenencia responsable de mascotas en coordinación con el ayuntamiento de Mineral del Monte.

Lorena Rivera Garnica, protectora de animales y presidenta de la Asociación Cuatro Patitas con Corazón, señaló que el municipio carece de un reglamento de ese tipo y de un ordenamiento que vigile y responsabilice a los turistas que visitan el Pueblo Mágico.



CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN

Por tal motivo, urgió al ayuntamiento para la gestión de campañas de esterilización como inicio de un proyecto que evite perros callejeros.

Destacó que debido a la falta de recursos destinados para este tipo de campañas durante seis años, aumentó la sobrepoblación de la fauna callejera.

Aunque dijo no tener una cifra exacta debido a la falta de compromiso de las autoridades por generar una estadística, desde su perspectiva la fauna callejera se ha multiplicado y ha provocado medidas desesperadas como el envenenamiento de perros.

“Apenas me pudieron dar la cifra de vacunación antirrábica: 3 mil 614 perros con dueño vacunados, pero hasta el momento no me han podido actualizar el dato porque al parecer no se ha realizado la campaña y se desconoce este punto”, dijo.

Agregó que “podrían colocar algunos carteles que indiquen a los turistas recoger las heces de sus perros, llevarlos con cadena y algunas otras recomendaciones, incluso que se coloquen algunos bebederos para los animales, lo que podría ayudar a un entorno mucho más amigable con los perritos”.