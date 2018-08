Niño genio afirma que el sistema educativo mexicano es caduco

“Yo no soy un genio, solo soy un niño feliz”, subrayó Santamaría, tras asegurar que nada vulnera su infancia, ni la celebración por sus aptitudes ni su actividad favorita: la ciencia. Le gustan los videojuegos y los legos, además de que es fanático del beisbol y la lectura de clásicos.



“la convivencia con otros niños siempre es un poco más difícil, porque me dicen que soy bien raro, pero dejo que las cosas pasen y me quedo con los que me caen bien y que además corresponden, porque es bien bonito encontrar a alguien que te entienda”, dijo el pequeño sobre la convivencia.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Carlos Santamaría, el niño de 'alta capacidad cognitiva', logró ingresar a la licenciatura de Física biomédica de la UNAM a los 12 años y también señaló ayer que el actual sistema educativo "está caduco", ya que tiene un rezago de poco más de 20 años. Igualmente aseguró que los maestros están aburridos de impartir las mismas materias y por ellos los alumnos no tienen el mismo desempeño. Las clases serían más atractivas si contaran con más práctica que teoría.“Debemos darle una nueva cara a la educación, que haya más demostración. Que la escuela sea un lugar donde se pueda descubrir algo de la manera que te gusta”, dijo en conferencia de prensa.A su edad, concluyó la primaria y secvundiaria después de aprobar dos exámenes del sistema abierto, acreditó la preparatoria en línea y fue aceptado en dos licenciaturas -también estudiará física por internet en la Universidad Española- pero él no se considera 'genio'.Llegar hasta donde se encuentra no ha sido anda sencillo, más bien fue toda una odisea para él, porque recordó que desde la primaria, su vida ha sido una aventura debido a su habilidad para aprender, que es tan buena que se aburría en las clases convencionales.En apariencia es un niño normal, inquieto, risueño y bromista. Mientras habla se muerde las uñas o se cubre la cara con ambas manos. Se dice nervioso, sin embargo parece que uno habla con un adulto, usa frases cortas, concisas y no divaga en sus declaraciones, y si alguien le interrumpe, pide que le dejen terminar.