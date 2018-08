Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre que fue detenido con dos mujeres por asaltar a un negocio y a sus clientes en la Colonia Condesa, avisó a su novia horas antes del atraco por mensaje que iba a "trabajar".De acuerdo son reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, el 1 de agosto, los tres asaltantes ingresaron a la tienda con razón social The Green Córner, ubicada en Mazatlán 81, esquina con Fernando Montes de Oca.El sujeto amenazó a los clientes para despojarlos de bolsas, celulares y carteras.Además, sus cómplices tomaron el dinero de la caja y en menos de dos minutos, escaparon del local con el botín.Luego del atraco, las víctimas pidieron apoyo a agentes del Sector Roma-Condesa, quienes lograron capturarlos.Las mujeres fueron localizadas en la calle Michoacán y al hombre en Chicontepec.Durante la revisión, al indiciado se le encontró un arma de fuego y a las detenidas las bolsas, celulares y dinero.Al revisar el teléfono móvil del implicado, los policías encontraron mensajes de texto de la presunta pareja del asaltante en el que avisaba del asalto."Voy a chambear, amor... dicen que robo a negocio, pero si no se hace nada, ya me voy a la casa...", se observa en una captura de pantalla compartida a REFORMA.La Policía informó que la detención fue en el marco del reforzamiento de vigilancia en el corredor Roma-Condesa-Polanco.Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, donde se invitó a las víctimas a declarar.