Una pareja quedó de acuerdo en lanzarse desde un barranco en el Estado de México para morir juntos, pero al último momento, la mujer se arrepintió y soltó la mano de su novio.Según Afondoedomex, los hechos ocurrieron en la colonia El Potrero, cuando una pareja intentaba -presuntamente- suicidarse al arrojarse de un barranco, pero la mujer se arrepintió, situación que ocasionó que no cayera al vacío.Pero el chico no tuvo la misma suerte, por lo que cayó y fue entonces que ella pidió ayuda. Minutos más tarde, los paramédicos y Protección Civil del municipio llegaron y atendieron al hombre, quien tuvo que ser trasladado de emergencias al hospital de La Perla por su delicado estado de salud.Hasta el momento no se sabe por qué la pareja realizó dicho acto que estuvo a punto de quitarles la vida.La mujer quedó en observación y el hombre internado en el hospital con un estado reservado de salud.