SE VE, SE SIENTE

Con la novedad de que hoy viene a León Mauricio Hernández Núñez, embajador en Guanajuato del presidente Andrés Manuel López Obrador.Mauricio tiene 41 años de edad, nació en León pero hizo carrera en la Universidad Autónoma de México de Azcapotzalco. No es “rijoso” aunque ha dado pelea como representante de Morena en el Instituto Electoral.Sus cuates que lo conocieron en la Preparatoria Oficial de la Universidad de Guanajuato pueden pasar a saludarlo de 10 a 12 del día a uno de los salones del hotel La Estancia.Mauricio es una de las personas más cercanas a la familia de López Obrador, en especial de sus hijos.El góber Miguel Márquez, como cantan los Dandys, pidió tres regalos a su heredero Diego Sinhue.El primero, mantener en el presupuesto oficial a la familia de su fiel secretario particular, Ricardo Narváez.El segundo, preservar el poder de la vice gobernadora Juana de la Cruz, experta en casi todos los temas de gobierno excepto en las “3T” que equivalen a: Tono, Trato y Tino.Y el tercer regalote que pidió Márquez a su ahijado es la permanencia del procurador Carlos Zamarripa Aguirre.Ya veremos si Diego le concede “el cielo, la luna y el mar”.Ya ni la amuela el custodio de los dinosaurios priístas, don Pepe Huerta.En la mañana lo cachamos compartiendo chilaquiles y jugo verde con Lalo Trujillo, representante del futuro gober Diego Sinhue y en la tarde…Don Pepe Huerta llamó a los escasos ganadores priistas de la elección: 11 síndicos, 95 regidores y 11 alcaldes.Y de parte del jefe mayor Gerardo Sánchez, les leyó los mandamientos para ser verdaderos opositores de Diego Sinhue. Imagínese algo así como “El burro hablando de orejas”.El Secretario del Parque Jurásico ubicado en Paseo de la Presa habló del “maíz” que reparten los gobiernos para callar a los opositores. “Mucho cuidadito y caigan en eso”.La pura verdad, ni don Pepe ni su jefe Gerardo, pasarían el antidoping de la corrupción. ¿O qué?.Mientras José Huerta hablaba, la supuesta presidenta de los priistas, Celeste Gómez Fragoso, miraba de un lado a otro. Temía que los tricolores inconformes aparecieran de un momento a otro.Los inconformes con los torcidos manejos del senador Gerardo Sánchez no llegaron porque estaban reunidos en otro lugar. Ya planean cómo sacar del triste partidazo a los dinosaurios.La diputada Yulma Rocha; Cony Castañón de San Pancho; Alicia Muñoz, de Salamanca; Marcelino Elizarraraz y Pedro Chávez, de Pénjamo; Javier Contreras, de Celaya y el profe Alejandro Arias, de León, se preparan para la batalla.Quedan 28 días para que concluyan labores nuestros diputados federales y más de alguno está temeroso de perder la dieta pero sobre todo el fuero.Bárbara Botello anda preocupada porque un ave azul le advirtió que Diego Sinhue tiene la intención de meterla a la cárcel. Por alguna extraña razón, Miguel Márquez perdonó las transas de la ex alcaldesa de León aunque están a la vista de todos.Y hablando de fin de privilegios, Miguel Márquez inició la gira del adiós a su sexenio. Inicia con los paisanos de Chicago, con quienes ya se reunió desde ayer.El próximo sábado no habrá fiesta de despedida. Ya lo tiene apartado para asistir al Consejo del PAN Nacional y refrendar su apoyo a todo lo que huela al ex candidato presidencial Ricardo Anaya.Así luce la entrada a la sede del PRI Estatal, en Paseo de la Presa en Guanajuato, capital. Un escritorio desvencijado, una silla sostenida de milagro, un trapeador y una placa de bronce dan la bienvenida a los tricolores. El edificio parece vacío. Adiós a los tiempos gloriosos del priismo cuando los militantes se aglomeraban en el patio de honor y gritaban los triunfos.