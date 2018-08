Bitcoin 1.0

1) Bitcoin . . . ¿Una burbuja?

Mucha gente se pregunta si Bitcoin es una burbuja que al pasar de moda va a explotar. Eso es lo que aleja a los inversionistas y a las grandes instituciones financieras. . . y con justa razón. La historia nos ha enseñado que, así como hay inversiones seguras, hay inversiones que son una moda.



Las burbujas suceden cuando los inversionistas demandan un activo de manera excesiva causando así un incremento excesivo, más allá de la lógica y de lo racional, de dicho activo. El FOMO (Fear of Missing Out o miedo de quedarse fuera) hace que los inversionistas sin experiencia compren un activo por emoción y no por razón.



Por el contrario, dichas burbujas explotan porque el precio elevado del activo no tiene sustento ni razón de ser ya que llegó a ese precio por especulación y con la esperanza de que en el futuro el valor del activo aumente. Sin embargo, al empezar a bajar de precio el pánico se puede apoderar de los inversionistas y venden de manera desmedida por emoción y no por razón.



1.1) Los Tulipanes

A finales del siglo 16 los tulipanes fueron llevados de Turquía a Holanda y del año 1634 al 1637 los tulipanes llegaron a su apogeo. Debido a la falta de documentación de la época no se sabe exactamente cuánto valía un tulipán, pero sí se sabe que en su mayor auge con un tulipán se podía comprar decenas de casas y terrenos per una vez que la burbuja explotó un tulipán no valía más que una cebolla.



Las personas vendían sus casas y terrenos e invertían en tulipanes debido al FOMO. Además, pensaban que en el futuro les iba a dejar más (avaricia humana, típico). Al final, con los ahorros de su vida, no podían comprar ni media cebolla. . . triste historia.



1.2) Los bienes raíces

Otro clásico ejemplo es la caída del precio de los bienes raíces de 1920 y de 2008 en Estados Unidos. Las personas pedían un préstamo al banco para comprar una casa y como el precio subía de manera desmedida entonces pedía un segundo crédito para una casa en la playa y un tercer crédito para otra casa. La casa, por ejemplo, valía 500 mil dólares y al año ya había aumentado su valor a 600 mil dólares. Esos 100 mil dólares los percibían como un ingreso ya seguro y pedían un cuarto crédito (de unos $100 mil dólares) para sus vacaciones, carro nuevo y colegiatura de sus hijos. ¿Cómo se llamó la obra? . . . Crónica de una Muerte Anunciada.



La burbuja explota, el valor de las casas baja a 450 mil, 400 mil and so on so forth . . . y las personas dejan de pagar sus créditos al banco porque el valor de la casa es mucho menor al crédito. No tiene caso pagar un crédito por algo que vale la mitad de la deuda. Los bancos dejan de recibir dinero y ¡pum! La economía estadounidense se colapsa y con ello la economía mundial.

1.3) La regla de oro

Voy a ser muy claro y conciso en este punto. No se debe de invertir más de lo que se está dispuesto a perder. . . por si no quedó claro lo voy a repetir: No se debe de invertir más de lo que se está dispuesto a perder.



1.4) Bueno. . . entonces, ¿Bitcoin es una burbuja?

Definitivamente sí, y no solo una burbuja. Bitcoin, desde su nacimiento, ha pasado por varias burbujas.

2011

A inicios de 2011 un Bitcoin costaba 30 centavos de dólar y para junio del mismo año su precio era de 30 dólares. O en otras palabras con una inversión de 10 mil pesos a inicio de año, solo seis meses después el retorno sería de un millón de pesos. Nada mal.

2013

Bitcoin inicia el año a 13 dólares y en abril su precio es de 210 dólares, para luego caer a 65 dólares también en abril. Luego no sucede mucho, solamente aumenta al doble, pero en octubre sube de 120 dólares a mil 100 dólares (noviembre), para luego caer a gradualmente a 250 dólares.

2017 – a la fecha

Inicia 2017 en mil dólares para llegar a un máximo de 20 mil dólares (diciembre) y luego caer a 6 mil dólares.

1.5) El futuro

Tengo que ser muy valiente para aventurarme a hacer una predicción sobre el futuro valor del Bitcoin. La verdad es que nadie sabe lo que va a pasar, solo podemos especular.



Aproximadamente 0.5 por ciento de la población mundial ha invertido en Bitcoin. . . está en pañales. Por ende, se espera que el porcentaje se incremente y con ello su precio. A la vez, las grandes instituciones financieras (Goldman Sachs, JP Morgan, Black Rock) están iniciando con proyectos, los cuales van a permitir que la inversión en Bitcoin aumente de manera exponencial. Otro ejemplo es que cada vez más negocios en el mundo están aceptando Bitcoin. En México lo acepta La Universidad de las Américas (Puebla), café Punta del Cielo, 7 eleven y librerías Gandhi.



A diferencia de los Tulipanes, Bitcoin ofrece varias soluciones. Se puede enviar dinero sin un intermediario, es más rápido el envío, más seguro y más barato. Yo creo que Amazon sí está interesado en ahorrarse los 6 mil millones de dólares que le paga a Visa en comisiones. También creo que los mexicanos que mandan cada año de Estados Unidos a México 28 mil millones de dólares se quieren ahorrar 10 por ciento que les cobran (un ahorro de 2 mil 800 millones de dólares. . . al año) y así muchos ejemplos más.



Por último, pero no menos importante, es la oferta y demanda. Actualmente solo hay en existencia 17 millones de Bitcoins y el máximo que puede haber son 21 millones. Hay más millonarios en el mundo que Bitcoins, si cada millonario desea tener en su portafolio de inversión un Bitcoin entonces el precio aumentaría exponencialmente. Y todavía falta tomar en cuenta las empresas y negocios que van a empezar a invertir en Bitcoin.



Lo más probable es que la burbuja de Bitcoin va a seguir sucediendo. Lo bueno de esto es que, en el pasado, cada vez que sucede el precio de Bitcoin se consolida entre 100 y 300 por ciento arriba de lo que estaba antes de cada burbuja.

Se va a poner interesante. . . can’t wait

‘Buy the Dip’