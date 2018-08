VIDEOS y FOTOS. Violencia deja 17 muertos en todo Guanajuato, incluyendo un comandante

“En esa casa siempre hay muchos hombres, son puros consumidores de droga. La Policía siempre pasa y no les dice nada, ya hasta ahorita que pasó algo ya llegan todos. Yo escuché como cinco balazos”, platicó una habitante de la zona.



“Era normal ver salir a alguien de ahí, cuando una persona pasó dijo que estaba herido el que vivía ahí”, contó un testigo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La violencia dejó en Guanajuato al menos 17 personas muertas en los municipios de León, Salamanca, Celaya, Abasolo, Pénjamo, Dolores Hidalgo, Jaral del Progreso.en ninguno de los casos hubo detenidos por los crímenes.Crimen en Echeveste. Foto: Amen las colonias Montañas del Sol y Echeveste.en la primera colonia, a la 1 y media de la tarde.Dos asesinatos en Montaña del Sol. Foto: AmJorge Luis, de 29 años y apodado “El Pelón”, se encontraba en su casa acompañado por Victor Eduardo, de 23, a quien le decían “El Ranchero”.Alrededor de la 1 y media de la tarde al menos dos hombres entraron a la casa y se escucharon cinco balazos, declararon vecinos.Los homicidas salieron enseguida de la casa, subieron a una motocicleta negra y escaparon, añadieron los testigos.Paramédicos acudieron y atendieron a Victor, lo llevaron a un hospital y horas después se reportó su fallecimiento; Jorge Luis murió en el lugar.Ahí Juan Antonio, de 30 años, fue asesinado con arma blanca dentro de su casa en la calle De las Margaritas.Vecinos aseguraron que vieron salir a varias personas de la vivienda, pero no les pareció sospechoso.La víctima tuvo heridas de arma blanca en el torax, al parecer de un machete.Elementos de la Policía y paramédicos llegaron al sitio, éstos revisaron al joven y determinaron que había fallecido.Una hora después, agentes ministeriales y peritos de la Procuraduría de Justicia iniciaron las indagatorias para anexar los resultados a la carpeta de investigación que se abrió por el crimen.Fue identificado como Carlos Tadeo Medina Montoya, de 38 años, habitante de la colonia San Antonio.El hallazgo ocurrió a las 7 de la mañana de ayer en una vivienda de la calle Ignacio Camargo.Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y en uno de los cuartos encontraron el cadáver.A la 1 de la tarde de ayer se reportó el hallazgo a Emergencias, la víctima aparentaba tener entre 30 y 35 años.De manera extraoficial se informó que tenía una herida en el cuello al parecer por estrangulamiento, así como laceraciones en el tórax y abdomen con arma punzo cortante.Personas que se ejercitaban en la zona hicieron el hallazgo, informaron a las autoridades que se trataba de un jovencito “abierto del pecho y con exposición de vísceras”.La Subprocuraduría de Justicia de la región “D”, con sede en San Miguel de Allende, informó que la víctima murió por una herida de objeto punzocortante en el tórax.El reporte del hallazgo se recibió en Emergencias alrededor de las 3 de la tarde de ayer.Por más de cuatro horas elementos de la Policía Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Publica del Estado buscaron las bolsas, no las encontraron y cerca de las 8 de la noche cancelaron la labor.Pero poco antes de las 9:20 en una llamada anónima se informó de la ubicación de los restos, en un camino solitario que lleva a un cerro.Elementos se dirigieron al lugar y confirmaron que ahí se encontraban las bolsas con restos humanos, que luego de las investigaciones fueron llevadas al Semefo.En otro caso, también ocurrido en Abasolo, el cuerpo de un hombre se encontró en un camino rural, maniatado y envuelto en una cobija.Esto sucedió alrededor de las 7:40 de la mañana.La Subprocuraduría de Justicia Región B informó que junto al cuerpo fue encontrada una bicicleta roja, aparentemente de la víctima, que no estaba identificada.Uno estaba en un cultivo de maíz en el camino entre las comunidades San Rafael y Villas Villaseñor.Elementos del Mando Único de Pénjamo se dirigieron al sitio, que les había sido reportado por jornaleros, y al confirmar la información dieron aviso al Ministerio Público.La otra víctima se encontraba en la entrada a la comunidad Palo Alto, a unos 500 metros de la carretera a La Piedad.Tenía una herida de bala en la cabeza y los ojos vendados con tela gris.A las 3:30 de la tarde en una llamada se informó a autoridades del hallazgo del cadáver de un hombre, cerca de la represa de Santa Rita.La víctima tenía las manos atadas, y se le apreciaban heridas de arma de fuego en la cabeza.Horas después se recibió otra llamada en la que se indicaba que cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del hombre, pero del otro lado del canal, estaba el de una mujer.La víctima tenía tres lesiones de bala en la espalda y tórax.Con él son ya cuatro los policías asesinados en este municipio en el actual Gobierno Municipal.El comandante Osvaldo Omar terminó su jornada laboral y conducía a casa en su auto Derby cuando comenzó a seguirlo una camioneta, en la carretera a San Luis de la Paz.Otro auto, un Jetta, se unió a la persecución; frente a una gasolinera de la comunidad Mineral de Pozos el carro del comandante se salió de la carretera y volcó.Pasajeros de los vehículos perseguidores bajaron, se acercaron al comandante y lo acribillaron.El presidente municipal, José César Rodríguez Zarazúa, lamentó el crimen del mando policiaco, pero dijo que no fue algo aislado ya que en todo Guanajuato, donde “no hay control”, y en el país, se vive una crisis de violencia.Ello, mencionó “se deriva de un pleito, por las plazas, y desgraciadamente San José Iturbide ha sido alcanzado por estos grupos, no quiero decir que sean casos aislados, pero a diario vemos en municipios pegados con Michoacán, diferentes ataques a cuerpos de Policía, gente civil acribillada, y es una situación alarmante”.Por lo anterior, añadió el Alcalde, ya se solicitó al Gobernador que el Ejército regrese al municipio.