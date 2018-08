Chivas fue superior al rival: Cardozo

José Cardozo se retiró del Nemesio Díez con una sonrisa, pese al empate 2-2 con el Toluca. Su felicidad radica en el funcionamiento del Guadalajara.



"Fuimos mejores, más dinámicos, es una cancha difícil por la altura, la hora, sé lo que se siente jugar acá, dominamos 75 minutos", explicó el timonel de las Chivas en conferencia de prensa.



Cardozo rescató también el juego de Ángel Zaldívar, quien se encargó de los dos goles rojiblancos.



"Feliz por regresar a Toluca y felicitar a (Ángel) Zaldívar, tengo un plantel de jóvenes, creemos en su capacidad, si sigue así Zaldívar será un centro delantero peligroso, se mueve bien,tiene técnica y denición". Sobre el arbitraje, el estratega de los tapatíos no consideró que haya inuido en el marcador.



"No perjudicado, sólo pido que se cumpla el reglamento, no inuyó en el marcador, sólo en el reglamento. Queda en segundo plano el arbitraje. Fue justo expulsar al mío (Orbelín Pineda), pero Toluca tuvo dos que no lo fueron. Ya juzgarán ustedes".