México derrota a Brasil en el Mundial Femenil Sub 20

De manera por demás dramática, la Selección Nacional de México femenil debutó con el pie derecho en la Copa del Mundo de la Categoría Francia 2018 al venir de atrás para vencer 3-2 a su similar de Brasil.Los goles de la victoria fueron obra de Katty Martínez al minuto cuatro, así como de Jacqueline Ovalle a los 52 y 63; Kerolin a los seis y 17 marcó para las sudamericanas, Victoria falló un penal al 95.



Con este resultado el representante mexicano, que el miércoles enfrentará a Corea del Norte, sumó sus primeras tres unidades dentro del Grupo B. Las representantes de Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), que ese mismo día se verá las caras con Inglaterra, se quedaron sin puntos.



Partido que tuvo un ritmo frenético desde el inicio, ya que apenas al minuto tres las dirigidas por Christopher Cuellar abrieron el marcador en un balón ltrado para Katty Martínez, quien mano a mano con la portera la eludió para solo empujar el esférico al fondo de las redes. La respuesta del rival, sin embargo, fue inmediata, ya que solo tres minutos después lograron el empate por medio de Kerolin Nicoli, quien en las afueras del área controló un balón para tocar ante la salida de la portera Emily Alvarado.

#Sub20Fem | MEX 3-2 BRA



¡R E M O N T A D A!

¡Empezamos con el pie derecho en la @FIFAWWC! ✅



¡Muy bien, chicas! Tres puntos a la bolsa. #PasiónyOrgullo | #U20WWC pic.twitter.com/KsKm7O13zN

— Selección Nacional (@miseleccionmx) 5 de agosto de 2018

Brasil logró darle la vuelta a la pizarra once minutos después gracias a una gran anotación de Nicoli, quien dentro del área prendió con la parte interna puso el esférico en el ángulo superior izquierdo. La ventaja le permitió a la “verde-amarelha” adueñarse del juego y generar acciones de peligro sobre la meta mexicana que no recibió más anotaciones gracias a la excelente actuación de Alvarado, quien evitó que la desventaja fuera mayor, para irse así al descanso. En el complemento el “Tri” salió decidido a conseguir el gol del empate y lo logró al minuto 52 en una excelente jugada individual de Jacqueline Ovalle, quien se quitó a dos rivales para sacar un disparo de zurda que se incrustó en el ángulo superior izquierdo.



La anotación fue un duro golpe para Brasil, lo que le permitió a México adueñarse del control del juego y remontar el marcador al minuto 62 a través de Ovalle, quien logró su segunda anotación del duelo luego de una serie de rebotes que aprovechó para poner el balón en el fondo de las redes.



Con el daño ya hecho, las amazónicas se lanzaron con todo el frente y la suerte jugó a favor de México, ya que el poste evitó el empate tras un disparo de Nicoli, además de excelentes intervenciones de Emily Alvarado. Ya sobre el tiempo, Mia Villegas derribó dentro del área a una jugadora rival, lo que se decretó como penal que ejecutó Victoria y que superó a Alvarado, pero no al travesaño que impidió el empate y le permitió a México salir con un sufrido triunfo en su presentación en la justa mundialista.



El arbitraje estuvo a cargo de la suiza Esther Staubli, quien amonestó a Jimena López (19), Alexia Delgado (80) y a Mia Villegas 95) por México; Ana Vitoria vio cartón preventivo por Brasil.