Lapicito intentó unirse al reto del momento y sin más se comenzó a grabar para su versión del "Chona's Challenge", reto que emergió a raíz del "Im My Feelings Challenge", pero en esta ocasión lo que comenzara como una broma acabó mal.En el video se le puede ver corriendo al lado de la camioneta mientras es grabado intentado sus mejores... y peores pasos para cumplir el reto.A pesar de esto en un momento el conductor decide darle más rápido haciendo reir a la audiencia.Nos quitamos la risa de la cara cuando vemos que Lapicito viene corriendo detrás de la camioneta a toda velocidad y ésta es detenida por el irreverente conductor, quien al pararse logra que el payasito se de un golpe en la cara por el costado de la camioneta que queda grabado.El reto no terminó del todo bien, aquí el video para que juzgues si fue hecho a propósito o no. ¿Tú qué dices?