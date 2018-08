Reese Witherspoon le avienta un helado a Meryl Streep

Las grabaciones de la segunda temporada de "Big Little Lies" están a pleno en Los Ángeles, y son aún más calientes que lo que puede esperarse del caluroso verano californiano.



En una foto que trascendió en las últimas horas, se ve a Reese Witherspoon arrojándole un helado al de Meryl Streep, que se incorpora al elenco de la serie en estos nuevos capítulos.



Todo es parte de la cción, en la que Streep es Mary Louise, la madre de Perry Wright, el marido fallecido de Celeste ( Nicole Kidman ), la mejor amiga del personaje de Witherspoon, la impulsiva Madeline.



El episodio aparece en posteos de los seguidores de la serie en distintas redes sociales, como el tuit de un fan que pedía que el lanzamiento de Witherspoon acertara en Streep. La actriz no dudó en contestarle que no se preocupara.

Oh Matt! No need to pray. I got her ! https://t.co/nMitvPXETc — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 1 de agosto de 2018