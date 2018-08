¡Que no los sorprendan este regreso a clases!, alertan papeleros por productos ‘pirata’

Vendedores de útiles escolares en Hidalgo alertaron sobre productos ‘pirata’ para este regreso a clases, los cuales se ofertan con los mismos precios que los originales, especialmente en cuadernos y pegamentos; mientras que los útiles con mayor costo son los colores y pliegos papel.

AM Hidalgo cotizó los precios de los productos con mayor demanda para el regreso a clases, ya que los infantes iniciarán ciclo escolar el 20 de agosto y culminarán el 24 de junio de 2019, de acuerdo con los tiempos que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al preguntar sobre el costo de una lista, los vendedores indicaron que los precios oscilan entre los 500 y hasta los mil 700 pesos. El precio varía de acuerdo con la marca y calidad de los productos; incluso, si se trata de una escuela pública o privada.

“Dependiendo los útiles que los papás escojan, porque si eligen lo más económico puede ser de 300 o 500 pesos, pero hay listas de más de mil 700 pesos”, indicó Itzel González Lamas, quien vendió sus productos papeleros durante la ‘Feria Regreso a Clases 2018’.

Mientras que el fomi diamantado en pliego y los colores son los productos más caros en la lista de útiles, subrayó.

González Lamas ejemplificó que la caja con 24 colores más cara es de la marca Norma, cuyo valor es de 200 pesos; mientras que marcas como Mapita o Blanca Nieves se venden en 50 pesos. En tanto, un pliego de fomi cuesta hasta 90 pesos.

CUADERNOS Y OTROS PRODUCTOS ‘PIRATA’

Esther Mendoza, quien también ofertó sus productos en la feria de útiles, señaló que en esta temporada hay productos ‘pirata’.

“Algunos productos llegan a ser copia, no son originales. Si encuentra una libreta Norma de 200 hojas muy económica existe la posibilidad de que sea una copia, que no sea original la marca”.

En lápiz adhesivo o colores, también se duplican las marcas, y agregó que los papeleros identifican un producto pirata por las tonalidades o tipografías.

“En los pegamentos cambia el color, la letra, son los mismos diseños, pero sí cambian ciertos detalles (…) pero no duran, no sirven o no pegan, como los pegamentos chinos, y ahí se va a dar cuenta de que son piratas”.

Al preguntarle sobre los útiles que representan un incremento año tras año, Esther Mendoza indicó que son aquellos “de tipo personal que es lápiz, goma, sacapuntas, pegamento”.





LOS ÚTILES MÁS CAROS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su herramienta ‘Quién es Quién’, compara los precios entre productos de la misma categoría.

Entre los productos clasificados por la Profeco como artículos de papel se encuentran los cuadernos profesionales con 90 o 100 hojas. La marca más cara es la Scribe, con un precio promedio de 79 pesos.

Mientras que, en los artículos de escritura, los bolígrafos BIC de 12 piezas cuestan 48 pesos, mientras que los colores de madera más caros son Norma, con precios de 209 pesos, seguido de la marca Crayola, que valen 173 pesos.

Los juegos de geometría van de desde los 40 hasta los 94 pesos; situación similar a las tijeras, que pueden llegar a costar hasta 45 pesos.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO

Respecto a las recomendaciones que emitió la Profeco en la compra de útiles escolares para descartar gastos extras se encuentran: reutilizar los artículos del ciclo anterior que están en buen estado.

Además de planear las compras de útiles para comparar precios, evaluar ofertas y promociones; evitar artículos con estampados de moda, ya que muestran precios más elevados.

Una vez que ya fueron adquiridos los productos, revisar que estén completos y en buen estado, para posteriormente guardar el comprobante de pago para realizar cambios o devoluciones.