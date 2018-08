Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La dirección de Salud Municipal sigue enfrentándose al problema con los leoneses de no poder entrar a sus casas para combatir al mosco del Dengue, Zika y Chikungunya.De acuerdo a las autoridades de salud, de cada 10 casas que visitan brigadistas de la SSG, en solo 4 se les permite el acceso.A través de un comunicado informaron que al momento los brigadistas han realizado dos vueltas a toda la ciudad y desde hace unas semanas comenzaron con el tercer barrido de visitas a colonias previamente programadas.Exhortan a la población a que por su salud, los identifique y les brinde el acceso."La principal estrategia de control del vector se centra, precisamente, en la eliminación de criaderos. Sin criaderos no hay mosquitos y, sin mosquitos no hay dengue.Es por esta razón que invitamos nuevamente a la población a organizarse en casa y colonia y tomar acciones de prevención. Una de ellas es eliminar los cacharros (objetos en desuso que tengamos en el patio y techo, además de los depósitos que puedan acumular agua)", señalaron.Finalmente, la Dirección envió un listado de las colonias que próximamente estarán visitando brigadistas del 6 al 10 de agosto.