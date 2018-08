¿Tienes útiles escolares viejos?, dónalos para niños de bajos recursos

Local

2018-08-05 18:25:43 | MARY CARMEN GARCÍA | celaya, guanajuato.

Si tienes libretas, lápices, mochilas o cualquier material escolar que ya no uses, no lo tires y mejor llévalo al Jardín Principal.

