Amamantan 100 mujeres en León para concientizar

"Es la primera vez que vengo a un evento de este tipo y aunque soy mamá por segunda vez no sabía muchas cosas, me quedé con los mitos de que no servía la leche a los niños, pero ahora ya tengo un panorama más amplio, de que esto es vida y amor a tu bebé, un contacto piel a piel.

Estoy fascinada, me quité muchísimos tabúes que tenía anteriormente y ahora con mi bebé de dos meses y medio pretendo darle hasta donde aguante", dijo Alejandra Peña.