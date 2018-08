AMLO afina proyecto de siembra de árboles

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de gira por Tapachula, Chiapas, para continuar su proyecto de sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales.



A través de Twitter, López Obrador dio a conocer que visitó los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa Agromod, propiedad del empresario Alfonso Romo, quien es propuesto por el tabasqueño para ocupar la Ocina de la Presidencia. El virtual presidente electo convivió y se tomó fotografías con los empleados y se puso la indumentaria de seguridad.



“Continuamos con el trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. “Visitamos los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa Agromod, ubicados en Tapachula, Chiapas”, tuiteó. La semana pasada el virtual presidente electo viajó a la selva Lacandona para revisar los terrenos donde pondrá en marcha el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, con lo cual generará 400 mil empleos durante todo su sexenio.



Acompañado por María Luisa Albores, futura secretaría de Desarrollo Social, López Obrador dijo que la dependencia se llamará la “Secretaría del Bienestar”; López Obrador designó al senador electo de Morena, Javier May, como subsecretario y encargado del programa para la siembra; y al agrónomo Hugo Chávez, como director técnico del programa.



“Estamos aquí en este trabajo de campo porque vamos a iniciar en esta zona con el programa desde el inicio del nuevo gobierno, desde el 1 de diciembre. Así como los mexicanos decidimos cambiar e iniciar una transformación, así como 30 millones de mexicanos decidimos que vamos a transformar al país, ahora todos tenemos que emprender la transformación de México”, dijo en un video que subió en aquella ocasión a sus redes sociales.



López Obrador recordó que el plan de siembra de árboles maderables y frutales es uno de los 25 programas estratégicos que se llevarán a cabo durante su administración. “Hay 100 millones de hectáreas de propiedad social, mucha supercie abandonada, convertida en tierra ociosa y en este periodo neoliberal se abandonó al campo, tenemos que regresar al campo”, dijo.



Acusó que el abandono del campo es una de las causas por las que los jóvenes emigran hacia Estados Unidos, las ciudades fronterizas o a Cancún.



“Necesitamos arraigar al mexicano a sus lugares de origen para que el que se vaya sea por gusto no por necesidad, que la migración sea opcional y no obligatoria. Este programa de sembrar un millón de hectáreas va a dar trabajo a 400 mil campesinos que van a poder trabajar donde nacieron”.



Explicó que se trata de un programa agroforestal donde se van a combinar cultivos. Detalló que sólo en la cuenca del Usumacinta “si [se siembran] 50 mil hectáreas, [son] 20 mil empleos permanentes y si llegamos a 100 mil son 40 mil empleos permanentes”.



Señaló que va a sembrar caoba, cedro o hule, usarán la sobra de esos árboles para sembrar cacao o cualquier otro cultivo tropical. Dijo que este programa se dividirá en dos etapas, por lo que se proyecta sembrar 500 mil hectáreas en 2019 y las otras 500 mil en 2020.

