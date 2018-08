Sin bolsas ni popotes: buscan convertir Huasca de Ocampo en primer Pueblo Mágico libre de plástico en México

Huasca de Ocampo busca ser el primer Pueblo Mágico libre de plásticos en México, acción que se replicaría en Hidalgo, por lo que sería el primer municipio en la entidad en aplicar la iniciativa.

Así lo dio a conocer Luis Perlasca, quien preside el colectivo ‘Huasca sin Plástico’, iniciativa ciudadana que busca eliminar el uso de unicel y plásticos de un solo uso para reducir las toneladas de basura que genera el municipio.

“Aquí en Huasca estamos con el tema de que ya está empezando a rebasarnos la basura”, indicó Luis Perlasca, quien a su vez reconoció que existen focos rojos en el municipio respecto a los residuos sólidos urbanos.

“El municipio no tienen la visión de lo que sucede (…) no tiene una contabilidad clara”, dijo, por tal motivo, señaló que el colectivo ya inició campañas de sensibilización que tienen que ver con el confinamiento de desechos en los comercios.

“Queremos que la mayoría de los restaurantes se animen a dejar de utilizar plásticos y en la medida de lo posible, colocar una señal de que ‘este establecimiento ya no da plásticos, ya no da unicel, ya no da popotes".

De acuerdo con el ‘Promedio diario de residuos recolectados por municipio y delegación’ que emitió en 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Pueblo Mágico de Huasca produce 12 mil kilogramos diarios de basura.

PUEBLOS MÁGICOS SIN PLÁSTICO, INICIATIVA LEGISLATIVA

La organización Huasca sin Plástico puntualizó que de acuerdo con la respuesta de la población, turistas y autoridades del municipio que preside Marcelo Soto Fernández, la propuesta de eliminar dichos tipos de residuos en la demarcación sería turnada al Congreso local.

En México hay 111 Pueblos Mágicos. Sin embargo, “a nivel nacional no existe ninguno libre de plásticos”, subrayó Luis Perlasca.

No obstante, la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Hidalgo fue reformada en sus artículos 6 y 44, de acuerdo con lo que establece el Periódico Oficial en su publicación del 1 de agosto de este año.

A partir de ahora, el estado deberá de establecer un programa de difusión ambiental respecto al impacto que tiene las bolsas y popotes de plástico.

En tanto, las tiendas departamentales y comercios en general deberán sustituir los materiales ya mencionados por bolsas biodegradables.

Las modificaciones a la Ley pueden ser consultadas AQUÍ.