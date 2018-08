Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

bajo el mandato del presidente Donald Trump. Sin embargo,y no en los condados republicanos que colocaron a Trump en la Casa Blanca.Hasta mayo de este año,, de acuerdo con un análisis realizado por The Associated Press a los reportes mensuales del gobierno sobre la creación de empleos por condado.Pese a una sólida economía nacional, el análisis muestra que. La AP encontró que 35,4% de los condados de Trump perdieron empleos durante el último año, en comparación con el 19,2% registrado en los condados que votaron por Clinton.La información laboral revela una economía que está tan fracturada como el panorama político de cara a las elecciones legislativas de noviembre.Estos resultados podrían socavar lo que Trump considera como un logro de su gobierno: la creación de empleo para la clase media y baja en ciudades alejadas de los glamorosos centros urbanos.El crecimiento de empleos en la economía de Trump se sigue concentrado en los mismos lugares en los que se encontraban hacia el final de la presidencia de Barack Obama, donde alrededor del 58,7% del promedio anual de nuevos empleos estaba en condados demócratas.Sin embargo,Para los simpatizantes de Trump, las cuestiones culturales como los derechos de armas, la inmigración y la lealtad al presidente se han convertido en prioridades dominantes.Trump ha destacado con orgullo el fortalecimiento de la economía nacional con la esperanza de que el electorado apremie al Partido Republicano para que preserve su mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. El gobierno reportó el crecimiento económico trimestral más rápido desde 2014 y la tasa de desempleo está en un saludable 3,9%. El jueves en un mitin en Pensilvania, el presidente apuntó que “nuestra economía está en alza. Nuestros empleos están en auge”.