“Agosto, frío en el rostro.” RefránEste mes no ha tenido siempre en el calendario, el lugar que actualmente ocupa. Los latinos lo colocaban en sexto lugar y para lisonjear al emperador Augusto, por un acuerdo del Senado, después de la batalla de Actium (fue una batalla naval sin precedentes, en la que, frente a las costas griegas se enfrentan Octavio Augusto y Marco Antonio).En el antiguo calendario romano, el año comenzaba en marzo y el sexto mes se llamaba sextilis pero, en el año 24 antes de nuestra era, Octavio Augusto decidió darle su nombre y desde entonces sextilis se llamó augustus).Se explica que el Sextilis se dedicaba a Augusto porque, según Macrobio, él había sido investido por primera vez con la autoridad consular; tres veces había entrado triunfalmente en Roma; había recibido el acatamiento y sumisión de los soldados que ocupaban el Janículo (el Janículo de Roma es la terraza panorámica más famosa con vistas espectaculares de la Ciudad Eterna. No forma parte de las siete colinas); subyugado el Egipto y terminada la guerra civil.Además, este mes aglutina muchas festividades para los romanos, como el caso de que el día 2, conmemoraban la conquista de España por Julio César; el 17, celebraban los portumnales (para honrar al dios de los mares Portumno); el 19, conmemoraban la muerte de Augusto; el 25, festejaban las opiconsives (fiesta de Ops Consiva, diosa de la abundancia agrícola y de los recién nacidos) y el 27, las vlturnales (para honrar a un dios)En esta ocasión, apreciables lectores, eludiendo el angustiante tema de la inseguridad, me he decidido por compartirles esta historia sobre el mes de agosto.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.