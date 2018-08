[email protected]

Hace unos cuantos días en una charla de café con algunos amigos surgió el tema, no podía faltar, acerca de la actividad que el llamado Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador ha venido realizando, casi ininterrumpidamente, desde un par de días después de que se reconoció por todos su triunfo en la elección del día primero del mes pasado. Se platicó precisamente sobre algunos de los temas más conocidos de esa actividad y de que si bien algunos de ellos parecían realizables en corto plazo y adecuados para el desarrollo de un buen gobierno, sin embargo, otros no lo parecían tanto. Se comentó también sobre la personalidad y capacidad para gobernar del que será el nuevo Presidente y si toda esa actividad reflejaba un hombre al que pudiera calificársele como inteligente más allá de lo común. Claro que entrar en ese terreno es muy aventurado porque difícilmente se pueden tener las bases y los conocimientos necesarios para poder llegar a obtener una opinión verdaderamente fundada. Sin embargo, entonces dije y ahora lo repito, que independientemente de su inteligencia, me parece una persona astuta y que está aprovechando muy bien los años que lleva en la política, sobre todo en cuanto a conocer los puntos que a los mexicanos en general y sobre todo a la clase media y popular le han venido disgustando de los anteriores gobiernos y del actual, pero sobre todo en lo que se refiere a los aspectos de corrupción y de inseguridad, que han venido siendo desde hace años el principal reflejo negativo de esos gobiernos. También ha sido importante lo relativo a la pobreza que esos gobiernos no pudieron o no supieron disminuir, mientras que la riqueza de muchos otros se incrementaba notablemente. Así, desde su campaña astutamente se refirió a esos puntos y a otros más similares, destacándolos, pero sin proporcionar argumentos para su solución. Cuando resultó electo, inmediatamente comenzó a precisar esas soluciones y a dar bases, si no suficientemente concretas para poder calificarlas de completas sí, sin embargo, lo son para desvanecer las críticas ante quienes lo llevaron al triunfo, es decir las clases medias y populares. Así, el cambio de las secretarías federales a distintos lugares de la República, que según los expertos en nada va a solucionar en el fondo, ha hecho que los gobernadores de los estados y los gobiernos municipales de las ciudades adonde se pretende cambiarlas, inmediatamente han apoyado, sin tomar en cuenta los daños económicos y personales que resentirán quienes van a ser desplazados o despedidos si se niegan, pues esos gobernadores y presidentes municipales sólo ven su beneficio local potencial y no el daño concreto y efectivo a otros mexicanos si se dan esos movimientos. Podría mencionar otros casos, como la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México; la disminución de su salario para partiendo de ahí pretender disminuir de manera automática la de muchos otros funcionarios y empleados no sólo del poder ejecutivo y de los legisladores sino del poder judicial. Hay aquí un ataque disfrazado a su independencia.Pero lo que revela esa astucia de manera más completa es la pretensión que ya ha dado conocer a la prensa, de que enviará al actual presidente de la República una petición, sugerencia o como se llame, para que presente al nuevo Congreso en el mes de septiembre una iniciativa, que también le envía, para modificar la Constitución y las leyes pertinentes y crear una Secretaria de Seguridad separada de la de Gobernación. Si esto sucede, acarreará un problema muy serio a Peña Nieto. Si este acepta mandar esa iniciativa, se dirá que ya no gobierna y que está al servicio de López Obrador en razón de quién sabe qué pacto obscuro. Si la rechaza, la crítica será que quiere aferrarse al poder hasta el último momento y mantener sus errores, lo cual indudablemente aumentaría el prestigio de quien se la envía. Mucho tendrá que pensar Peña Nieto para salir con el menor daño posible de esa trampa. Astuto el nombramiento desde ahora de las personas que ocuparán las principales secretarías, direcciones y coordinaciones federales, sin siquiera tener todavía, jurídicamente hablando, la categoría de Presidente electo. Algo que no había sucedido históricamente en la vida política de México, lo que ha hecho que alguna analista política, cuyo nombre no recuerdo, habida cuenta que esos funcionarios o funcionarias ya hayan comenzado a actuar y a declarar haya dicho que pareciera que existe un gobierno paralelo. Falta de calificación, que le ha servido de excusa para no asistir a ciertos actos, tampoco ha sido impedimento para acercarse a altos funcionarios de otros países, recibiéndolos en su "casa de transición".No, por supuesto, tener astucia sobre todo en la política no es defecto. Sin embargo, cómo se utilice es lo importante. Si sirve para fortalecer a las instituciones democráticas y realizar un buen gobierno, qué bueno que así sea; pero en el caso de López Obrador los datos son todavía ambiguos, ojalá pronto se comiencen a aclarar para la tranquilidad de millones de mexicanos.