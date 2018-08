Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alabo las intenciones de AMLO, de recurrir a buscar recursos, mediante la centralización de las compras (Que puede convertirse en un cuello de botella o un nudo gordiano) así como también en la reducción de la corrupción, que ha alcanzado cifras increíbles y que ha permeado propiamente a toda la sociedad.Estas son sólo algunas de las medidas a tomar por el nuevo gobierno, que nos sorprendió a muchos, por la cantidad de votos que obtuvo y el gran poder, depositado en un solo hombre, ya que tendrá el control del congreso federal y muchos de los congresos locales.Pero otro de los retos que tendrá que enfrentar, es la posible fuga de cerebros a la que hace alusión Manuel Suárez Mier en su artículo publicado en internet.Al disminuir en forma notable los sueldos que perciben sobre todo los altos burócratas, que no dejan de ser empleados como los que trabajan en la iniciativa privada, es muy probable, que por las dificultades de trasladarse a otras ciudades, aunado a la disminución importante de su sueldo, además de que el nuevo gobierno, pretende despedir a un 70% de la burocracia existente, lo que ocasionará un desmantelamiento de lo que constituye propiamente el cerebro del gobierno.Si nos ponemos a pensar un poco, en algunas de las consecuencias que esto implica para los trabajadores, entre ellos la disminución del sueldo, el ir a una tierra extraña, problemas para los colegios y universidades de los hijos, un posible ingreso extra, que percibe el o la cónyuge por un trabajo adicional que tenga, además de la falta de infraestructura de los propios estados, que no están preparados para recibir a tanta gente, esto en forma independiente de lo que costaría dicho traslado de las diferentes secretarías.La dificultad de comunicarse unas con otras, como viene siendo en la ciudad de México, por lo que pienso que es una medida poco razonada y analizada y que tomará mucho tiempo el lograrla. Sucedió en el caso del INEGI que se trasladó a Aguascalientes y tardó varios años en lograrlo.Esta dependencia en lo personal la considero poco relevante, con relación a las que se pretende trasladar a los diferentes estados de la República.Se ha mencionado en los medios de comunicación que este movimiento tendría un costo de 120 mil millones de pesos en forma estimada, lo que anula el ahorro que se pretende tener por dicho movimiento.A esto se le debe sumar la posible fuga de cerebros, que ha sido en forma endémica, es decir no es de ahora, ha sido de siempre. Por la política de reducción de sueldos y el despedir al 70% de los trabajadores de confianza, a los que se les reubica por la fuerza, sin un plan determinado, creo que la fuga se tornará en forma masiva.El próximo gobierno, pretende dar prioridad a la educación pública masiva y además gratuita (Alguien tiene que pagar por esto). No atraerá ni retendrá a maestros e investigadores de excelencia comprobada y lo mismo ocurrirá con los centros de investigación, que tendrán obligatoriamente que entrar a la misma dinámica de reducción salarial y de prestaciones, según expresa Manuel Mier, a quien parafraseo.Muchos de los profesionales que dejarán de laborar en el gobierno, tendrán como alternativa, el emplearse en empresas particulares, lo que aumentaría notablemente la oferta de trabajo y en consecuencia la disminución de los salarios, lo que incentivaría la fuga de cerebros.Muchos de los que hacen maestrías o doctorados en universidades de Estados Unidos, actualmente regresan a México, a poner en práctica los conocimientos y el idioma aprendidos, lo que probablemente al ver pocas oportunidades en nuestro país, tendrían el incentivo de quedarse a trabajar en forma permanente en ese país o en otro de diferente parte del mundo.Actualmente México ocupa el séptimo lugar en la expulsión de sus propios cerebros, después de Etiopía, Nigeria y otros países subdesarrollados y por algo será.Algunos de los mejor preparados, se quedan permanente a trabajar sobre todo para los Estados Unidos. Esto probablemente se va a acentuar, si el gobierno entrante no medita adecuadamente las cosas.