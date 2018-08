La historia del kiosco

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Continúo platicando sobre temas de historia de Irapuato, su vida a través de sus personas, sus instituciones, edificios y espacios abiertos y/o cerrados construidos aquí. Luego de platicar sobre la vida del obispo Don Samuel Ruiz García, ahora escribo el kiosco, lo que conozco de su historia y lo que en él he participado siendo arquitecto, con ‘especialidad en por la Universidad de Guanajuato, lo que me otorga capacidad para comentar sobre este tema con toda seriedad y conocimiento de causa, y tratando que todos estemos informados del kiosco que se encuentra en el centro del jardín quien, desde el siglo XIX recibió el nombre de ‘5 de mayo’, a principios del siglo XX fue sustituido por el de ‘Hidalgo’, y lo conocemos actualmente con el nombre familiar de ‘Principal’. Esto lo hago en virtud de que actualmente está siendo intervenido ese jardín, conteniendo dicho quiosco, y como además lo he intervenido, poseo información cabal y cierta para exponerla en esta breve relación. Inicio tomando en cuenta que dicho quiosco, ‘sí tiene valor histórico, pero más, ‘valor funcional’, dado que ese elemento central característico, como en la mayor parte de las ciudades de la república que fueron trazadas, por derecho o mediante mercedes virreinales a lo largo de los siglos XVI y XVII principalmente, con calles paralelas entre sí y otras, igualmente, paralelas entre sí y perpendiculares a las anteriores (trazo ortogonal de origen griego, perfeccionado por los romanos como difusores de esa brillante civilización, y traído a la Nueva España por los colonizadores), en cuyos centros se construía un jardín central y en su centro él kiosco (de reminiscencia árabe, no francés), el cual cumplía la función principal de ser el lugar de reunión común de sus habitantes. Irapuato no tuvo nacimiento de derecho, pero con el tiempo, sus habitantes fueron tomando lo propio y particular de los centros urbanos próximos, y uno de ellos lo fueron sus kioscos.Recordemos algunas de las muchas ciudades que giran en torno al jardín central y en su centro, el kiosco como elemento aglutinante de los pobladores: León, Celaya, Guadalajara, Oaxaca, Veracruz, Mérida, Saltillo, Chihuahua, la ciudad de México alrededor del zócalo (por haber tenido en su centro un zócalo, o base de un monumento ya desaparecido), o jardín central, aunque actualmente perdió su kiosco, pero continúa siendo el referente imaginario del centro de la ciudad; aunque la Alameda Central, lugar de reunión atípica, por ser arbolada, conserva su kiosco en sustitución de la plaza principal o zócalo, cuya función actual es festiva. Es tan importante la presencia de los quioscos (o kioscos) en nuestras plazas o jardines que, cuando se realizó la exposición universal en la ciudad de París a fines del siglo XIX, el Stand que presentó México fue precisamente un quiosco, del más puro estilo morisco, alabado por todos, y él que se encuentra colocado en el jardín central de la colonia Santa María la Ribera, en la ciudad de México.Sucintamente, su origen es el siguiente. En 1880 se inició la construcción del jardín ‘5 de mayo’ –el actual ‘Hidalgo’, o ‘Central,’ o ‘`principal’-, (conmemorando la batalla que, en ese día, el ejército nacional venció al invasor ejército francés), en los terrenos que conformaban el antiguo atrio del convento franciscano, expropiado mediante las Leyes de Reforma promulgadas por el Presidente de la República, Licenciado Benito Juárez, a partir de 1859. En esos terrenos, el 25 de marzo de 1821, habiendo hecho su entrada a Irapuato el ’Ejército de las tres Garantías’ comandado por el General Anastasio Bustamante, ante las autoridades civiles y eclesiásticas se juró solemnemente adhesión y respeto al ‘Plan de Iguala’ y a la nueva ‘Bandera Nacional’. Aproximadamente en el año de 1921, el gobierno federal emitió un comunicado a las autoridades municipales de la república recomendando el cambio de nombres de sus principales espacios y calles por nombres de héroes, según su propia mentalidad nacionalista, por lo que el jardín recibió el nombre de ‘Hidalgo’, erigiéndose una base con el busto del señor Cura Miguel Hidalgo colocada a un costado del templo del Convento, cambiado el busto a la plaza de Santiaguito, igualmente destruida mediante las obras del Plan Guanajuato realizadas en el gobierno del Lic. Juan José Torres Landa entre los años 61 y 64, plaza que modifiqué el año de 1974 a petición del presidente municipal Doctor Roberto Sánchez Dávalos y con la presencia y ayuda económica del Gobernador de nuestro estado, Lic. Luis H. Ducoing. Paralelamente a estas obras, los atrios de los templos centrales fueron demolidos e igualmente el quiosco que se encontraba en el centro del jardín mencionado. Se comenta que el primer quiosco fue un regalo del Consulado de Prusia en nuestro país cuando Irapuato fue elevado en 1893 a la categoría de ciudad. No tengo constancias documentales, pero si así fue, la donación fue en especie pues el quiosco estuvo construido (no llegó armado, imposible), con piedra su base, exteriormente revestido con cantera labrada, con columnas de fierro vaciado y fundido, un techo octagonal de lámina (hojalata), y sus barandales, igual, de fierro vaciado y fundido. No tengo información de porqué el Consulado de Prusia hizo ese regalo a Irapuato, y me pregunto: ¿Qué relación pudo haber tenido Irapuato con los prusianos? El quiosco fue demolido, me consta, totalmente. La piedra y las lajas de cantera, sacadas en camiones a tiraderos municipales, el techo de lámina debió ser usado en otro sitio o lugar, y las columnas y barandales fueron rescatados, y con el tiempo colocados sobre una base octagonal en forma de quiosco en el ‘Teatro del Pueblo’, en las instalaciones de la feria Expo Fresas, actualmente sede del DIF Municipal, feria fundada y realizada por el ingeniero Sebastián Martínez Castro a partir del año de 1973; por lo mismo, no es cierto que el quiosco esté colocado en la plaza principal de Tequisquiapan, Querétaro. Demolido el quiosco, fue sustituido por una fuente la que, en el año de 1973, siendo presidente municipal el ingeniero Max Alfredo Kirchback Fajardo, fue igualmente sustituida (y colocada en el jardín que se encontraba a un lado del templo del Convento) y en su lugar se construyó un quiosco de planta octagonal, el que existe actualmente, con modificaciones que en él realicé durante la administración municipal del C. P. Gerardo Padilla el año de 1997, quien me pidió que recuperara todo el jardín ‘Hidalgo’ o ‘Principal’, sin demoler el quiosco existente, realizado como se ve actualmente, con jardineras, macetones de concreto con plantas y flores, barandales de estilo morisco de fierro vaciado y fundido, un espacio alrededor del quiosco para que las personas puedan bailar, asientos periféricos y en ese espacio platicar; igualmente, durante el día presentar exposiciones y concursos de pintura, escultura, etc. (en un costado existe una pequeña placa de bronce que señala a las autoridades municipales encabezadas por el C. P. Gerardo Padilla y al coordinador de la obra, Arq. Javier Martín Ruiz); en la parte superior del quiosco presentar, alternándose, la Banda Municipal, la orquesta Juvenil de Irapuato, grupos de baile folclórico, mariachis, etc., para recuperar el sentido, la función principal del quiosco como centro del centro del jardín que es el centro de la ciudad.Siendo presidente municipal el Arquitecto Ernesto Alfaro Arredondo me pidió que recuperara la ‘torre del reloj’, la que había caído bajo la piqueta del mencionado Plan Guanajuato; con ello eliminamos el estacionamiento vehicular que se encontraba al frente de esa torre, por la calle Fernando Dávila y en su lugar colocamos más bancas de fierro fundido, alrededor de treinta árboles de la especie ‘laureles de la india’ sembramos en ese frente y en el que da a la calle Ramón Corona; con todo esto, el jardín quedó con más árboles, más sombra, más bancas y con la posibilidad de atraer a más personas para disfrutarlo. Una anécdota muy importante: el año de 1955 vivíamos en la ciudad de León, Guanajuato, y sucedió entonces que las autoridades municipales querían demoler el quiosco del jardín ‘dos de enero’ o `principal’.Al enterarse, y mostrando el espíritu colectivo de unidad que siempre han mostrado los leoneses, muchos señores se vistieron de traje, con corbata y, fueron a manifestarse en el mencionado jardín, o plaza, para protestar ante esa decisión que no les pareció.El resultado: no se demolió el quiosco. Termino. Acepto críticas constructivas para este trabajo. Continuaré platicando sobre la historia de los barrios de nuestra ciudad.