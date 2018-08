Lecturas de un tiempo y otro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Entre conversaciones de asiduos lectores no faltan las preguntas esporádicas de: ¿Cuál libro es el que más ha llamado tu atención? ¿Alguna lectura ha provocado en ti un cambio en tu vida? ¿Existen obras que se constituyen en un “parteaguas” de lectores? Aceptando que los autores vierten su alma sin restricción en lo que escriben, registremos que Franz Kafka manifestó que un libro tiene que ser como el hacha con la que rompes el mar congelado de tu interior. La forma de redactar, de Kafka, lo sabemos, reflejaba una visión surgida de sus temores más profundos, de lo más recóndito de su ser, de lo que quería contar y pretendía exponer en su totalidad sin ninguna interrupción. Y, su famosa hacha, no sólo permitió el derrame de su espíritu… no, la robusta hoja acerada, expandió su efecto hasta llegar a provocar una tormenta de cortes internos entre sus múltiples lectores.Y bien haciendo a un lado el hacha y su inherente significado, para seguir, habrá que reconocer que una inmensa mayoría de la gente que lee no se mueve necesariamente en el torbellino pasional de los genios. Sin embargo, se sabe, que existen libros de cabecera, libros que periódicamente se vuelven a hojear como la grandiosa metáfora de El principito, libros que -delante de aproximaciones incorpóreas- que se escudriñan por versículos como La Biblia y habrá que agregar la posibilidad de que se conserven bajo el secreto digno de una almohada, historias para abrir el corazón y sanar el espíritu como las registradas en los libros “Caldo de pollo” de Jack Canfield y Mark Víctor Hansen.Claro, el recordar libros con vehemencia depende de innumerables factores que se criban en el momento mismo del paginar, en santa paz, un texto literario. Citemos, como ejemplo, que los lectores infantes y juveniles del siglo que pasó se extasiaron con las creatividades de Julio Verme y las aventuras de Emilio Salgari; en su adolescencia soñaron los amores de Pepita Jiménez de Juan de Valera o la de María de Jorge Issacs. Pero bueno, creo que aquí, por respeto al lector, debo de hacer un cambio de dirección a mi recalcitrante apego sobre la generación silenciosa donde forjé mi alma. Y, también, al mismo tiempo, confesar que ignoro si los millennials (que en realidad deberían llamarse centennialls), generación tan lejana a la mía, leen de la misma manera que mis coetáneos a Alicia en el país de las maravillas, novela de Lewis Carroll o Las aventuras de Tom Sawyer, novela de Mark Twain. Vaya, con mis disculpas de antemano, qué bueno que a tiempo me percaté de no entrar en el berenjenal de las postmodernas lecturas y las formas de ser.Comentarios a: [email protected]