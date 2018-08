Los árboles de Andrés

), SAGARPA (Agricultura y sistemas producto), INIFAP (ciencia e investigación agropecuaria), Fundación Produce Gto. (Proyectos productivos), Xonotli (Parque agroindustrial), Universidad de San Miguel Allende campus Comonfort (Formación, educación y capacitación de jóvenes), etc., para presentar y coordinar actividades para impulsar un proyecto de inversión en infraestructura que tiene por objetivo dotar de la capacidad técnica y económica a los sectores sociales, para incorporarlos a la globalización y no depender de inversionistas extranjeros (Qué se llevan la tajada del león), buscando que el beneficio sea para los productores guanajuatenses, que por obvias razones cuidarán del medio ambiente y de los recursos naturales.

Soberanía: “Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”. Hablar de “soberanía alimentaria”, más que de autosuficiencia, es un asunto serio ¡Una nación que no puede alimentar a su pueblo, no puede ser soberana! ¡Una nación que no es soberana, no es libre!Con la intención de apoyar a las comunidades indígenas en el municipio de Comonfort, en Guanajuato, a principios del 2017 se inició un acercamiento entre las comunidades indígenas con el ayuntamiento, quienes convocaron a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado (SEDESHU) y a la Universidad de Guanajuato campus Celaya para buscar caminos de solución a la pobreza, a la desintegración social y a la migración; de estas reuniones derivaron una serie de propuestas para construir un modelo de desarrollo social, económico y humano fincado en valores comunitarios que recuperen vocaciones productivas y dos proyectos económicos de impacto regional como planes piloto; el de la reactivación de la zona aguacatera Comonfort-Celaya con un enfoque social que privilegie el beneficio de las comunidades en zonas rurales y no exclusivamente el de inversionistas nacionales y/o extranjeros (La persona antes que el dinero); y el de agave, que incorpore tierras y fundamente una industria del mezcal que fomente el trabajo agrícola rentable en la juventud y reactive la economía cimentada en el trabajo honesto que ayude en la reconstrucción del tejido social y de los valores comunitarios.Con el apoyo del INIFAP se visitaron huertas para diagnosticar viabilidad fitosanitaria y la vocación productiva para reactivar el sistema producto aguacate con un reforzamiento de variedades apoyadas en el aguacate Hass, para sustentar proyectos complementarios de industrialización (Guacamoles, congelados y derivados) y de exportación. Esto abrió dos estrategias posibles: 1.- La de inversionistas que a través de su dinero y el control del mercado se apropien del “negocio”; caso michoacano, donde hasta el dinero del narco entra;… y desde mi punto de vista socialmente inaceptable, y 2.- La construcción del concepto de Agroindustrias Estatales, en donde con el trabajo conjunto de los gobiernos con el pueblo, con inversión pública inicial y con un modelo de cooperativismo controlado (Para evitar la corrupción de la organización) sustentado en la organización campesina, se construya la infraestructura necesaria para tener tecnología de punta, un cambio de modelo socio-económico de convivencia y acceso a mercados nacionales e internacionales apoyados en la innovación tecnológica, la calidad de productos y el servicio de calidad a clientes, agricultores y a quienes estén relacionados con el proyecto.Para ello, con la participación de instituciones del estado y del ayuntamiento se han tenido reuniones con comunidades y con agricultores para reforzar la organización por Sistema Producto, con migrantes para apoyar la comercialización y la coinversión y con la secretaria de agricultura estatal (SDAyREste, en mi opinión, es el camino a seguir por un gobierno humanista y nacionalista interesado en la reactivación del campo que, reconociendo la globalización, se oriente a beneficiar a su pueblo a través de la generación de riqueza y empleo sustentado en el trabajo colaborativo y coordinado de todos; a partir de reconocer que México y sus riquezas son para los mexicanos, no para el capital de inversionistas, y que antes que una sociedad de ganancias o de cosas, somos una sociedad de personas.En su artículo Jorge Castañeda señala el fracaso de programas cafetaleros y citrícolas cubanos que tuvieron un similar sentido nacionalista y sin decirlo infiere que ese podría ser el destino de la propuesta del Presidente electo ¡No lo comparto! Guanajuato tiene políticas de transversalidad y humanistas que le dan ventaja y que se pueden replicar en otros estados para garantizar el éxito, más si suma esfuerzos con la federación ¡Ganar, ganar!Agradezco a Castañeda su aportación al señalar los riesgos de hacer las cosas sin la planeación, cuidado y la ciencia adecuada, que tomando en cuenta tierra, agua, clima y plagas, de certezas a la propuesta; como le agradezco mostrarnos antecedentes que pueden servirnos para no cometer errores similares ¡Pero hasta ahí!... Una propuesta que recupere el campo mexicano, sustente con organización y tecnología la reactivación de vocaciones rurales y le dé valor añadido a nuestra producción agrícola, es el camino para descongestionar ciudades y para reconstruir el tejido social de nuestros pueblos y comunidades; también para unir familias, para tener un crecimiento integral asociado a una justicia distributiva de la riqueza y para garantizar la alimentación del pueblo de México, lo que, en mi opinión, no es una cuestión de rentabilidad financiera, tratados comerciales o conveniencia de negocios, sino un asunto de justicia social, soberanía y seguridad nacional. … ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión

Escritor y soñador