Pruebas y errores de AMLO

A poco más de un mes de las elecciones ya hay un gobierno paralelo o dos presidentes de la República. Esto es algo inédito, en el pasado el presidente ganador y después nominado oficialmente como presidente electo, tenía un perfil bajo antes de asumir el mando y nominaba a su gabinete a dos días de asumir el poder; ahora ya desde diciembre está un gabinete nominado.Con un Gobierno tan corrupto, pidiendo préstamos al exterior constantemente que no se sabe en donde se gastan, derrochador de dinero, mentiroso y engañador como el de Peña Nieto, pues se nos hace largo el tiempo que falta para que deje el cargo y en este caso, si es aceptado por el pueblo el que haya un gobierno paralelo, pero esto ya debe ser modificado constitucionalmente. Dejar el poder 5 meses después de las elecciones, permite que se quemen muchos archivos comprometedores, que se roben mucho dinero y que se borren huellas de delitos cometidos. Urge que se modifique la Constitución, para que no pase tanto tiempo entre las elecciones y el asumir el poder. Con un mes o máximo dos meses sería suficiente.En relación a las pruebas y errores que ya cometió López Obrador está el haber nominado al corrupto y dinosaurio de Bartlett, como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Son muchas las razones por las que no había de ser nominado para ese cargo. No voy a adentrarme a que él fue el que ocasionó el derrumbe del sistema electoral para que no llegara Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República y en su lugar ocupara el cargo el usurpador y corrupto de Salinas. Tampoco voy a analizar que es un vividor de la política que anda saltando de partido en partido para no dejar el hueso. Si no a que no tiene la capacidad ni la experiencia para ocupar ese puesto. No solamente no es digno de él, sino que no representa el nuevo cambio que es lo que diario pregona López Obrador. ¿Un verdadero cambio con personas corruptas, ineficientes e ineficaces como Bartlett? Hay muchas más personas verdaderamente capaces, eficaces, eficientes y libres de ese historial negro de Bartlett.En política, la forma es fondo. Y esta forma o elección que hizo Obrador no presagia nada bueno. No se deben hacer cosas aparentemente buenas que parezcan malas, aunque en este caso es una cosa mala que parece mala. Incluso para explicar esta extraña y errónea decisión ya hay muchos analistas políticos que andan diciendo que Zedillo está detrás de la nominación de Esteban Moctezuma como Secretario de la SEP y de Olga Sánchez Cordero en Gobernación; y Salinas detrás de Bartlett. Incluso se afirma que Zedillo es el cerebro detrás del triunfo de Morena y que este partido es el nuevo PRI. Que es el PRI disfrazado de Morena y lo que si vemos es que hay muchos ex priístas como legisladores y futuros funcionarios públicos. De hecho AMLO es ex priista, pero el odiado por todos, es el dinosaurio y corrupto de Bartlett, aunque hay otros que posteriormente mencionaré en próximos artículos.Por eso y por más, la designación de Bartlett da a pensar y especular que hay un mar de fondo muy negro, detrás de esta nominación.POSDATA UNO.- Felicito a José Arias San Nicolás, brillante periodista y comunicador por haber creado su canal de televisión por internet denominado Noticias Bajío oficial. Cuando estuve en Radio Tecnológico en mi programa “Comentarios y Entrevistas” él tenía también un programa ahí. Él es un periodista muy inteligente, batallador y muy conocido en los medios políticos de la región. Es posible que yo me integre a ese canal los sábados. Ya les informaré.POSDATA DOS.- El próximo miércoles 8 de agosto se le dará la constancia de presidente electo a López Obrador. Esperemos que de verdad empiece con él un nuevo México sin corrupción, con ética, responsabilidad y espíritu de servicio por parte de los funcionarios públicos. Las expectativas generadas por su llegada al poder son muchas y esperamos que cumpla una a una sus promesas. Hay tres asuntos pendientes: Eliminar la corrupción, abatir la inseguridad y elevar los sueldos de los trabajadores y bajar la de los funcionarios públicos de alto rango, empezando por los ministros de la Corte, que con los sueldos que ganan de 600 mil pesos mensuales esto es un robo a la Nación, son delincuentes de cuello blanco, SÍ LO SON, porque es un crimen y un delito que se ganen esos sueldos en un país con 60 millones de pobres.Comentarios y opiniones a los correos:Twuitter:@gonzalezmelecio