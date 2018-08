Psicología Transpersonal, la cuarta fuerza psicológica

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la actualidad son pocos los símbolos culturales o religiosos que gozan de la consideración y el respeto que en otros tiempos se les concediera; en consecuencia, han perdido el poder de atraernos, inspirarnos o, incluso, motivarnos, no en balde tenemos muchos casos de falta de sentido de vida y depresión. Seguramente es una de las razones por lo que ahora todo se puede banalizar. Por eso es tan importante que en procesos educativos podamos inspirar respeto y como bien dicen en constelaciones familiares: honrar a nuestros antiguos; cuando cada acción que realizamos es de alto valor, tal como decía mi Maestro Octavio Rivas: “si me creo mosca sólo realizaré puntitos, pero si soy polvo de estrella, tendré que brillar”.La psicología transpersonal es una psicología que se basa en premisas radicalmente distintas de las de las otras corrientes de la psicología. Se trata de lo que Thomas Kuhn dio en llamar un nuevo paradigma. Es el rompimiento con las reglas de “aquí siempre se ha hecho así”.Uno de los preceptos básicos de la psicología transpersonal es que en cada individuo hay un yo más profundo y auténtico, el cual se experimenta en los estados de conciencia trascendentes. Diferente de la personalidad y del yo personal, se trata nada menos que de la fuente de la sabiduría interior, la salud y la armonía. Es decir, se busca encontrar el gran tesoro, ese que está escondido en un lugar donde ni siquiera se piensa: dentro de cada quién. Y esto necesita tomarse en consideración al estudiar al ser humano.La Psicología Transpersonal se ocupa del estudio del potencial más elevado del ser humano, así como de reconocer y ampliar la comprensión de los estados de conciencia de unidad, espirituales y trascendentes. La Psicología Transpersonal amplía el horizonte de comprensión de la conciencia humana abarcado tradicionalmente por la psicología al incorporar la dimensión espiritual. Como corriente de pensamiento de la psicología se originó en los años 60´s.Podemos decir que la Psicología Transpersonal consiste en el estudio psicológico de las experiencias transpersonales y sus correlatos, entendiendo estas experiencias como aquellas en las que la sensación de identidad - el self - se extiende más allá (trans) de la persona, abarcando aspectos de la humanidad, la vida, el psiquismo y el cosmos, que antes eran experimentados como ajenos. Además, se puede señalar que las experiencias transpersonales suelen ir acompañadas de cambios psicológicos importantes, duraderos y beneficiosos que se reflejan en lo cotidiano, ya que estas experiencias pueden proporcionar una sensación que dé sentido a nuestra vida, pueden ayudarnos a superar crisis, traumas o dificultades personales y existenciales, así como despertar en nosotros una visión compasiva por la humanidad y el planeta. Esto es lo que urgentemente necesitamos para lograr una vida más sana y sustentable.También evidencian la existencia de un amplio abanico de posibilidades humanas y nos sugieren que ciertas emociones, motivaciones, capacidades cognitivas y estados de conciencia que pueden ser cultivados y refinados hasta grados mucho más elevados de lo que hasta ahora se ha considerado normal.La Psicología Transpersonal se propone combinar los principios y los métodos de la Psicología moderna con entendimiento de las tradiciones contemplativas del mundo, incluyendo las disciplinas de conciencia y transformación tanto de Oriente como de Occidente.La Psicología Transpersonal también ofrece una forma nueva de comprender la psicopatología. El concepto de sanación incluye la modificación de la conciencia y el despertar espiritual. Con esta perspectiva, la psicología puede expandirse hacia una explicación más rica e integral de todo el rango de las experiencias humanas. Las experiencias transpersonales suelen generar cambios psicológicos importantes, beneficiosos y duraderos.Las experiencias transpersonales pueden definirse como las vivencias en las que el sentido de la identidad o del yo se extiende más allá (trans) de lo individual o lo personal para abarcar aspectos más amplios de la humanidad, la vida, la psique y el cosmos. La psicología transpersonal es el estudio psicológico de las experiencias trascendentes y sus correlativos [los cuales comprenden la vida cotidiana, la creatividad o la espiritualidad que inspiran dichas experiencias].La contribución de la psicología transpersonal a los temas tradicionales de la ciencia psicológica estriba en el reconocimiento del aspecto espiritual de la experiencia humana. Este plano de la experiencia aparece sobre todo en la litera­ tura religiosa con un lenguaje que, a menudo, resulta poco científico e imbuido de conceptos teológicos. La misión de la psicología transpersonal consiste, pues, en conferir una expresión y un marco científicos a estos materiales.Maslow y otros autores han propuesto a esta corriente como la cuarta fuerza de la psicología y es un camino para integrar a toda la naturaleza y humanidad, teniendo visión de lo elevado que somos los seres humanos y poder lograr la autorrealización. Un ser humano así no puede ser capaz de lastimar al medio ambiente ni mucho menos faltar al respeto a cualquier ser, por ello podremos tener ámbitos de mayor seguridad (no-violencia) y compromiso con el bienestar de todos los seres vivos.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!