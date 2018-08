Si alguno de los regidores de oposición se vendiera al PAN...

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En los corrillos políticos de la Ciudad se habla de posibles traidores entre los futuros regidores de oposición, que acaso se aliasen al PAN para otorgarle una mayoría que el electorado le negó…Es claro que en Celaya votamos mayoritariamente en contra del PAN, y los números son elocuentes (casi un 70%); por tanto sería inadmisible que alguno de los regidores de la oposición, por los que en realidad no votamos –eran referentes secundarios-, ni tampoco les conocemos, nos traicione y se pase al bando del repudiado adversario…Dicho la anterior, inicio la presente columna refiriendo una anécdota, quizás conocida por algunos:En el año 2004, el regidor Francisco Orozco dejó la fracción del PRI en el Ayuntamiento, y virtualmente se unió a la del PAN; su suplente, el finado Jorge Montes, reclamó desde un plano moral el puesto, en un escarceo que no llegó a nada…Pero lo que Jorge Montes no tuvo en cuenta, es que los cargos derivados de la representación proporcional son asignados a los partidos –con base en su votación- y a ellos corresponden, que no a los candidatos de sus listas.Por esto, Montes González siempre estuvo en la aptitud legal -aparte de la moral- para demandar ser llamado a ocupar el cargo de regidor, ante la defección del susodicho propietario.Este es un argumento que nunca se ha hecho valer en impugnación judicial; esto es, pedirle al TRIFE reconozca el derecho del suplente a ocupar el lugar de un propietario que ha incurrido en defección, respecto de la fracción o partido, a los cuales fue asignado el cargo plurinominal…Este inmoral tráfico de cargos públicos corresponde a uno de los muchos aspectos de la brutal corrupción que hemos padecido; por ello, todos cívicamente estamos comprometidos a hacer algo para que esta corrupción remita.Y es que estos actos de traición e inmoralidad, han gozado siempre de total impunidad; deben, pues, terminar y sentar un precedente.Huelga decir, que en países con sistemas democráticos avanzados, esto no ocurre, ni siquiera es imaginado; los cargos públicos, y más los que corresponden a la representación popular, nunca son objeto de este vil mercadeo, pues no son concebidos como propiedad del político en cuestión; corresponden a la voluntad de la ciudadanía, quien es la única que da o quita.Así pues, si alguno, o algunos, de los ahora regidores electos de oposición cuyos cargos le fueron asignados a sus partidos, o a la candidatura independiente que encabezara Javier Mendoza, cedieran a la tentación de venderse al grupo del PAN, y otorgarle así una mayoría que claramente le fue negada en las urnas, podría perder su puesto en el próximo Ayuntamiento…Así pues, se ha mencionado que algunos de los regidores electos de oposición podrían tener esta peregrina idea de renunciar a sus partidos o fracción, cayendo en esa tentación de venderse a un panismo que el electorado decidió que fuera minoría…De confirmarse esto, sus regidores suplentes con todo derecho podrían pedir su instalación al Ayuntamiento; y ante la previsible negativa a esto, iniciar un juicio de derechos políticos de los ciudadanos ante el TRIFE, argumentando lo que arriba se menciona.Aunque también existe la posibilidad jurídica de que cualquier partido político –y la candidatura independiente-, demanden como propios los puestos de los trásfugas, a fin de mantener la representación proporcional obtenida.Y es que de otro modo el sentido de esta representación proporcional se rompería, pues su razón de ser es precisamente determinar en esta forma proporcional la voluntad expresada en la votación otorgada hacia cada partido, que no a un candidato en particular.Poner ante la jurisdicción de un juez, en el caso ante el TRIFE, este asunto y sustentado en estos argumentos es ya necesario, pues debemos transitar hacia una nueva etapa en todos los ámbitos políticos del País.Así pues, acabar con los usos patrimonialistas de los cargos públicos, es tanto una necesidad política, como un imperativo moral…Por ello, hay que estar muy pendientes sobre el posible surgimiento de algún traidor; y en su caso denunciarlo públicamente…P.D. Como abogado especialista en temas electorales y municipales, me ofrezco en modo gratuito a patrocinar a cualquier regidor suplente, -o a cualquier fracción, o partido- que se vea en el caso que señalo, para buscar en vía judicial su integración al Ayuntamiento, o el restablecimiento de su representación proporcional…@inigorota