Qué es el matcha y cuáles son sus beneficios

Seguramente has oído hablar del matcha y lo milagroso que puede ser para la salud. En caso de que no tengas idea de qué es, te contamos de dónde proviene y cuáles son sus benecios para la salud.



El matcha es un polvo verde brillante muy popular en la cultura japonesa. Se obtiene a partir de las hojas del té verde, en realidad, son éstas pero machacadas hasta que quedan pulverizadas, literal.



Y, ¿cuál es la diferencia con un té verde común y corriente? Bueno, estas hojas tienen un cultivo, recolección, secado y triturado muy especíco para obtener un polvo no e intenso que aumenta hasta diez veces más los benecios del té verde.



También, hay quienes argumentan que el más efectivo es el Matcha Kaori el cual se cultiva en las zonas de Uji, Kioto, Shizuoka y Kagoshima (Japón) porque las condiciones para su crecimiento son mejores, asimismo, el clima favorece la formación de niebla, lo que protege las hojas del sol y ello favorece que los nutrientes se concentren.



El matcha suele beberse como té, pero también se agrega a jugos, platillos y hasta repostería.



Benecios del matcha



Disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Contiene L-teanina (aminoácido), el cual es bueno para calmarnos y relajarnos sin causarnos somnolencia. Además, mejora el estado de ánimo, la concentración y la memoria.



Al contener cafeína, también ayuda a despertarnos, sin embargo no es tan potente como el café ya que la del matcha se absorbe con más lentitud por el organismo debido a la L-teanina.



Es rico en antioxidantes. Dicha sustancia previene el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Las catequinas que contiene ayudan a quemar grasas, por lo que acelera el metabolismo; pero también previenen la artritis y el cáncer. Entre otras cosas, tiene propiedades antibióticas que fortalecen el sistema inmunológico y evita las alergias.



Tiene mucha bra, la cual se absorbe fácilmente, esto ayuda a aliviar el estreñimiento y regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre. Tiene importantes nutrientes como vitamina C, selenio, cromo, magnesio y zinc.



Y, por supuesto, es rico en clorola (por eso su color verde es muy intenso), lo que benecia la eliminación de toxinas en el cuerpo.

