A la NFL no turba pasto del Azteca

Estamos exactamente a un mes de que arranque la nueva temporada de la NFL y a más de dos meses del partido entre los Rams de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City, en el Estadio Azteca. Tiempo suciente para ajustar los últimos detalles de la tercera visita consecutiva de la Liga al país.



El césped híbrido ha sido la novedad en la Liga MX. Una supercie de alta tecnología, pero que hasta el momento no ha demostrado aquello. Con tantos partidos que se juegan en el campo del Coloso de Santa Úrsula y en temporada de lluvias, hay zonas del terreno con parches y con hierba levantada.



Arturo Olivé, director de las ocinas de la NFL en México, no tiene la mínima preocupación para que el nuevo césped esté en las mejores condiciones el próximo 19 de noviembre y que el espectáculo no será afectado.



“Nosotros siempre hemos estado muy cerca del Estadio Azteca. Colaboramos en esa parte del proceso que desarrollaron para el cambio de supercie, a nivel de asesoría y ponerlos en contacto con diversos proveedores de la Liga.



La decisión que ellos tomaron fue independiente, pero la NFL sí aportó conocimiento”, explica el administrativo en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. De aquí, hasta la fecha programada para el encuentro entre Rams y Chiefs, se disputarán 16 partidos de futbol —más si América y Cruz Azul avanzan en la Copa MX— y el concierto de Shakira, programado paras dos fechas, 11 y 12 de octubre.



“Está hecho para eso. Para tener un uso constante. El Estadio Azteca debe de tener la mejor supercie posible. Espero que no me deje mentir”.



En el regreso de la NFL a la capital del país, la Asociación de Jugadores se quejaron de las condiciones del campo del Coloso de Santa Úrsula. “Si Roger Goodell dice sí para volver a jugar en México. Esperamos que las condiciones de la cancha estén a la altura”, publicó el organismo el 1 de febrero del 2017.



La NFL en nuestro país tomó nota, pero nunca dialogó con la Asociación, para eso están las ocinas en Nueva York. Si los jugadores se resbalan durante el partido, Olivé les recomienda cambiarse el calzado, para un mejor desempeño.



Sí hubo comentarios que se tomaron en cuenta. Vamos avanzando bien. No olvidemos que contamos con todo el apoyo de la Liga y área de operaciones, que de esto sabe muchísimo.



No es un juego organizado por la NFL México, es un juego organizado por la NFL”, subraya el administrativo. Arturo Olivé acepta que siempre habrá detalles por mejorar, sin importar la dimensión del asunto. Quedan cuatro partidos por organizar, contando el del 19 de noviembre, y el Estadio Azteca será la nica sede, por lo que cada año se revisará cada rincón del inmueble.