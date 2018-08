América, repetiría alineación frente a Rayados de Monterrey

El técnico de América, Miguel Herrera, señaló que aunque respeta jerarquías, jugarán los futbolistas que mejor desempeño muestren durante los partidos y en los entrenamientos.



Por ello, es alta la probabilidad de que Diego Lainez salte de inicio este sábado cuando el cuadro de Coapa reciba a los Rayados del Monterrey y se quede en la banca Renato Ibarra quien no jugó ante Pachuca por problemas de salud.



“Es muy probable que repitamos la alineación (que venció a Pachuca)”, comentó el “Piojo” en entrevista que dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de viajar a Sinaloa donde las Águilas chocarán con los Dorados en duelo correspondiente a la Copa MX.



“Las jerarquías se respetan pero yo pongo a los que creo que tienen que iniciar, y afortunadamente hay una disputa deportiva por los puestos, son 25 jugadores muy buenos y el que esté jugando bien estará en el equipo, es decisión del técnico y acá no se trata de respetar jerarquías, se trata de respetar a los jugadores, todos tienen diferentes jerarquías pero son jugadores de calidad”, agregó.



Apuntó que lo más importante es que, salvo Jérémy Ménez, ya tiene recuperados a todos los integrantes del plantel incluyendo a Ibarra y Mateus Uribe quienes no vieron acción ante los Tuzos. Se tiene previsto que este martes también tenga actividad Cristian Insaurralde, de reciente incorporación al equipo.