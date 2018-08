Honda jugará en Australia

El japonés Keisuke Honda firmó con el Melbourne Victory de Australia, así lo anunció en su cuenta de Twitter. Honda estuvo dos torneos con los Tuzos del Pachuca, mismos en los que se convirtió en referente del ataque de los hidalguenses.

Sin embargo, al finalizar el Torneo Clausura 2018 decidió que no renovaría con los ahora dirigidos por Pako Ayestarán, aclarando que no era por temas de dinero, sino por cuestiones de nuevos retos en su carrera deportiva.

Después de estar con los Tuzos, Keisuke jugó en el Mundial Rusia 2018 con su selección e hizo un gol, así impusó el récord para un jugador asiático de marcar en tres torneos mundiales seguidos.

"¡Ya he firmado! Estoy impaciente por verlos en Australia", puso el ex tuzo en Twitter. Pachuca tuvo un gran impacto en Asia durante la estancia de Honda, varios periodistas lo seguían partido a partido y en cada estadio donde jugó, se observaron japoneses apoyandolo.

I signed!Look forward to seeing you in Australia!!