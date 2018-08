Jugadores del Puebla no pasan el alcoholímetro

Dos jugadores del equipo Puebla fueron detenidos por algunas horas por las autoridades de tránsito al no pasar la prueba del alcoholímetro.



Según reportes de la columna en Línea Deportiva de Pepe Hanan, Jorge Espericueta y Christian Tabó salieron a cenar con sus familias pero al regresar a casa fueron requeridos para pasar el test, lo cual no consiguieron por lo que estuvieron detenidos por varias horas.



Lo peor es que el auto de Tabó estaba reportado como robado. Al nal ambos jugadores, pagando sus respectivas multas y realizando sus respectivas aclaraciones, fueron liberados.



Christian Tabó, por cierto, fue titular en el juego en el que La Franja cayó ante Santos ayer domingo. Espericueta no fue convocado.