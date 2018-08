| Technique, class and style: qualities of a true Rossoneri legend

Classe, tempismo, carisma: qualità di una vera leggenda rossonera #MaldiniDay pic.twitter.com/6zgvyiWuMM — AC Milan (@acmilan) 6 de agosto de 2018



"El rol de Leonardo fue fundamental. Soy un gran amigo de Leo. Compartiremos esta experiencia juntos como lo hemos hecho antes", declaró Maldini.

| Maldini: "I love AC Milan and believe in this project"

Watch the best bits of Paolo's presentation press conference #MaldiniDay pic.twitter.com/mEe3E0apq6 — AC Milan (@acmilan) 6 de agosto de 2018



"Es un hito importante en la construcción de lo que el Milan debe convertirse ", dijo el presidente del Milan, Paolo Scaroni.



“El objetivo es volver a alzar trofeos, pero la paciencia es necesaria. Esa es la meta pero el camino es largo y complicado”, indicó Leonardo.

Goal of the Day

Paolo Maldini's only goal against Inter... And probably one of his favourites!

L'unico gol di Paolo Maldini in un Derby... E probabilmente uno dei suoi preferiti! #MaldiniDay pic.twitter.com/3rMl3uCpkg — AC Milan (@acmilan) 6 de agosto de 2018

del club.Maldini pasó toda su carrera en el Milan -la mitad de ella como capitán- yEl padre de Maldini, Cesare, fue jugador y técnico del Milan, mientras que sus hijos también formaron parte de las fuerzas básicas de los Rossoneri.lo que lo persuadió a aceptar el cargo.Maldini, de 50 años, señaló que ya antes había sostenido reuniones infructuosas respecto a un potencial regreso al Milan, pero, que apenas el mes pasado fue nombrado director deportivo del equipo.que adquirió al club apenas el mes pasado después que el dueño anterior, Li Yonghong, incumplió con el plazo para pagar parte de un préstamo.Los nuevos propietarios llevaron al brasileño Leonardo de vuelta al club yEl Milan terminó en el sexto lugar de la Serie A la campaña pasada, 31 puntos detrás del campeón Juventus.